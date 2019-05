B-Jugend des JFV Rhume-Oder ist fast am rettenden Ufer

Einige gute Ergebnisse konnten die Fußball-Nachwuchsmannschaften des Altkreises auf Bezirksebene erzielen.

Die A-Jugend des Tuspo Petershütte stemmt sich in der Landesliga weiterhin mit allem, was sie hat, gegen den drohenden Abstieg. Die Seestädter gewannen gegen die JSG Schwarz-Gelb mit 2:1 (1:0) und haben nur noch einen Punkt Abstand auf das rettende Ufer. Dabei drehten sich die Ereignisse der Hinspielniederlage um. Damals verloren die Blau-Weißen aufgrund eines Torwartfehlers, dieses mal profitierten Marco Mügge (1:0, 41.) und Fynn Kleeberg (2:0, 59.) vom patzenden JSG-Keeper. Der Anschlusstreffer von Arian Kicaj in der 75. Minute blieb ohne Folgen. „Das war ein umkämpftes Spiel. Dank einer sehr guten Einstellung, Laufleistung und auch Zweikampfleistung haben wir das Spiel verdient gewonnen“, lobte Trainer Armin Dreyer sein Team.

Bei schlechten Wetterbedingungen trat die A-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga am Samstag bei der SVG Göttingen an und konnte sich mit 4:1 durchsetzen. Gegen die stark abstiegsgefährdeten Gastgeber hatte der JFV zunächst Probleme und geriet sogar in Rückstand (18.). Danach steigerte sich Rhume-Oder spürbar, Adrian Wiese (21.) sowie Phillip Bode (28.) sorgten für die Wende. Im zweiten Durchgang erspielte sich der JFV zahlreiche gute Gelegenheiten, erneut Bode (54.) und Niklas Waßmann (85.) besorgten den letztlich verdienten Endstand.

Petershütter B-Jugend unterliegt

Ein Spiel fast schon um Leben und Tod stand der Petershütter B-Jugend in der Landesliga gegen den VfB Fallersleben vor der Brust, die Seestädter verloren knapp mit 1:2 (0:2). Dabei waren die Blau-Weißen im ersten Abschnitt das etwas bessere Team, ohne jedoch klare Chancen zu haben. Kurz vor der Pause wurde man durch einen Doppelschlag kalt erwischt (30. und 37.). In der zweiten Halbzeit wurde Tuspo offensiver, fand allerdings keine Lücken bei den tiefstehenden Gästen. Erst in der 74. Minute gelang Lennart Sinram-Krückeberg der Anschluss, mehr sprang jedoch nicht mehr heraus. Petershütte braucht nun ein kleines Wunder, um die Klasse noch zu halten. „Die Jungs haben sich komplett zerrissen, um das Spiel zu drehen. Nun ist der Abstieg in die Bezirksliga allenfalls rechnerisch noch nicht besiegelt“, analysierte Trainer Marc-Andre Jäger die Situation.

Die B-Junioren des JFV Rhume-Oder haben dagegen in der Bezirksliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Zwei Tage nach dem 0:0 beim Tabellenzweiten Einbeck folgte ein 1:0-Auswärtssieg beim Tabellendritten SC Union Salzgitter. In Salzgitter setzte der JFV den Gastgeber von Beginn an unter Druck und schnürte sie in der eigenen Hälfte ein. Fernschüsse von Jan Schulze und André Brakel konnte der Keeper noch entschärfen, nach einer Ecke war Simon Oppermann dann per Kopf zur Stelle und erzielte das überfällige 1:0 (28.). Nach der Pause kam Salzgitter besser ins Spiel und zu zwei Gelegenheiten, die Keeper Eike Schwarz aber entschärfen konnte. Aufopferungsvoll verteidigte Rhume-Oder schließlich den Sieg. „Ich kann vor meinen Jungs nur den Hut ziehen. Wir werden jetzt konzentriert weiter arbeiten und diesen einen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen“, so Trainer Kevin Zarins. Bereits am Mittwoch ist die Mannschaft beim SV Lengede zu einem weiteren Nachholspiel zu Gast.

Die C-Jugend des Tuspo Peterhütte gewann in der Bezirksliga mit 5:3 (3:1) gegen die dritte Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Nachdem die Gäste bereits in der zweiten Minute in Führung gingen, waren die Seestädter wach. Max Südhof drehte mit zwei Treffern das Spiel (8. und 25.). Die Blau-Weißen hatten Übergewicht, folgerichtig erhöhte Jannik Böttcher noch vor der Pause auf 3:1 (35.). Nach dem Wiederbeginn kam Tuspo auf dem schnellem Untergrund zu einer Zufallschance, die Böttcher erneut eiskalt nutzte (4:1, 49.). Die Eintracht kam wieder heran, kurz vor Schluss stand es nur noch 4:3 (60. und 67.). Doch Petershütte hatte noch eine Antwort parat, Kevin Xafehrri machte mit dem 5:3 den Deckel drauf (69.). „Dieser Sieg gegen eine verstärkte Braunschweiger Mannschaft war extrem wichtig“, freute sich Coach Jonny Retzlaff.