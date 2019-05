Meeting-Organisator Behrens trifft Olympiasieger Baumann

Einbeck Der Goldmedaillengewinner stellt in Einbeck sein Bühnenprogramm vor. Passend dazu füllen sich beim Meeting die Felder über die Mittelstrecken.

Der spontane Besuch hatte sich gelohnt. Rainer Behrens, Organisator des International Sparkassenmeetings in Osterode, war nach Einbeck gefahren, um das neue Bühnenprogramm „Läuft halt“ von Dieter Baumann zu erleben. In der Bierstadt traf er nicht nur den Olympiasieger, sondern erlebte auch das überregionale Interesse an dem Meeting. Mehrere Eintrittskarten fanden seine Abnehmer.

Baumann war, wie man ihn kennt – witzig, gestenreich und mit einer großen Portion Spontanität. „Es war schon irre, welche Fähigkeiten er tänzerisch auf dem Bühnen-Laufband darbot, ein sehr kurzweiliges Programm“, war lobte Behrens.

Dazu passt, dass sich wenige Wochen vor dem Meeting am 29. Mai die Teilnehmerfelder über die Mittelstrecken füllen. Sowohl über 800 m als auch 1.500 m versprechen die Meldungen schnelle Zeiten. Jan Riedel (Dresdener SC) und Dennis Biederbick (LG Eintracht Frankfurt) haben Vorleistungen von 1:47 Minuten für die 800 m.

Das 1.500 m-Feld weist bereits sechs Läufer mit Zeiten um 3:40 Minuten auf (Stadionrekord: 3:42,12 Minuten). Darunter sind mit Sebastian Keiner (LAC Erfurt) und Marc Reuther (Wiesbadener LAV) mehrfache deutsche Meister, beide vertraten im vergangenen Jahr Deutschland bei der EM in Berlin. In beiden Läufen wird es Tempomacher geben. Ziel wird sein, dass möglichst mehrere Teilnehmer die internationale U23-Norm für die EM (3:41,20 Minuten) unterbieten.

Die aktuellen Teilnehmerfelder und Infos zum Vorverkauf unter www.sparkassenmeeting-lgosterode.de.