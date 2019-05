Die schönsten Hovawarte werden gesucht

Walkenried Am Sonntag findet auf dem Schützenplatz in Walkenried eine Rassehunde-Ausstellung statt.

Auf dem Schützenplatz auf dem Kupferberg in Walkenried richtet der Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde am anstehenden Sonntag ab 9 Uhr eine Rassehunde-Ausstellung aus. Viele Hovawarte, vom Welpen bis zum erwachsenen Tier, stellen sich dem Urteil von Schaurichter Marco Mummeshohl, um die schönsten Hunde in den jeweiligen Altersklassen zu ermitteln. Aus dieser Gruppe werden abschließend die schönste Hündin und der schönste Rüde der Hovawart-Zucht und damit die Landessieger Niedersachsen gekürt.

„Rassehunde-Ausstellungen bieten Züchtern und Zuchtverantwortlichen die Möglichkeit, die Ergebnisse ihrer Verpaarungen zu überprüfen. Jeder Hundebesitzer, der seinen Vierbeiner auf Ausstellungen präsentiert, hilft damit direkt der Zucht“, erklärt Wolfgang Jünkersfeld vom Rassezuchtverein. Der Hovawart stammt aus Deutschland und gehört zu den anerkannten Gebrauchshunderassen. Sein Name geht auf das Mittelhochdeutsche Hova, der Hof, und Wart, der Wächter, zurück. Tiere dieser Gebrauchshunderasse gelten als ausgeglichen und gutartig.

Mit Selbstsicherheit, hoher Belastbarkeit und einem ausgeprägten Schutztrieb eignet sich der Hovawart hervorragend als Begleit-, Wach-, Schutz- und Fährtenhund. „Darüber hinaus ist der Hovawart in seinen drei anerkannten Farbschlägen Schwarzmarken, Blond und Schwarz ein ausgesprochen schöner Hund“, findet Jünkersfeld.