Evi Weide und Christian Fiebrich holen den Sieg

Bereits am vorletzten Wochenende startete der TV Sösetal-Förste in die neue Sommersaison. Neben den ersten Schlägen für die eigenen Vereinsmitglieder bot der Verein auch Tennisinteressierten die Möglichkeit, bei einem Schnuppertraining ein paar Bälle zu schlagen. Insgesamt nutzten zehn Erwachsene und Jugendliche die Chance, sich einmal auszuprobieren.

Ab 16 Uhr stand dann das Doppelturnier im Vordergrund. In einem Schleifchenturnier hatten alle Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, in mehreren Spielrunden mit unterschiedlichen Partnern um den Sieg zu kämpfen. Insgesamt nutzten 25 Akteure die Möglichkeit, sich erstmals in diesem Jahr auf der roten Asche miteinander zu messen. Evi Weide und Christian Fiebrich gelang dies am besten. Gemeinsam wurden sie in der Endrunde ungeschlagen Sieger und konnten sich über den ersten Titel der Sommersaison freuen.

Im Nachgang wurde in geselliger Runde auf den Saisonbeginn angestoßen. Zudem ehrte Herbert Greger mehrere TVS-Mitglieder für ihre bereits 25-jährige Vereinszugehörigkeit.

Training läuft bereits wieder

Schon seit der vergangenen Woche laufen zudem das Jugend- sowie das Erwachsenentraining des Vereins. Interessierte für Anfängerkurse können sich an den TV Sösetal wenden, um Probeeinheiten abzustimmen. Der Club freut sich sowohl im Einsteigerbereich, als auch im Fortgeschrittenenbereich immer über Zuwachs in allen Altersklassen. Mit zwei Damenmannschaften, einer Damen 30 und einer Herren 30 sowie Damen 55 und Herren 55 und auch der Herren 65 gibt es für nahezu jedes Alter Spielpartner und Mannschaften.

Alle Mannschaften starteten und starten nun zudem in die Punktspielsaison. Gerade vor heimischer Kulisse freuen sich die Teams über rege Unterstützung.