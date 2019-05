TSC Dorste zeichnet verdiente Mitglieder aus

Dorste Im Rahmen des Frühschoppens am 1. Mai werden zudem die Sportabzeichen für das vergangene Jahr übergeben.

Schon seit mehr als 10 Jahren lädt der TSC Dorste am 1. Mai zu einem Frühschoppen auf den Dorster Sportplatz ein. Auch in diesem Jahr hatte der Verein Glück mit dem Wetter, so dass die vielen Gäste bei herrlichem Sonnenschein rund um das Sportheim ein paar schöne Stunden verbringen konnten.

Mit Schmorwurst, Gegrilltem und am Nachmittag Kaffee und Kuchen war man gut aufgestellt. Die Musiker des Feuerwehrmusikzuges Dorste unterhielten die Anwesenden bestens. Anschließend trug man das Wikingerspielturnier erstmals auf einem der Tennisplätze aus. Das Turnier wurde wie im vergangenen Jahr gut angenommen und sorgte für viel Spaß bei den Teilnehmern. Um 15 Uhr griffen die Fußballer ins Geschehen ein. Im Punktspiel gegen GW Hagenberg zeigten die Dorster einen couragierten Auftritt, ein Tor wollte trotz guter Möglichkeiten aber einfach nicht fallen. So trennten sich die Teams 0:0.

Dank für langes Engagement

Den tollen Rahmen nutzte der Verein, um einigen verdienten Mitgliedern für ihr jahrelanges Engagement zu danken. Friedel Ernst und Bernhard Rogge bildeten über lange Zeit ein zuverlässiges Duo, das die Zuschauer während unzähliger Fußballspiele und anderer Veranstaltungen mit gutem Essen versorgte. Friedrich-Wilhelm Kasten stellte sich ebenfalls über viele Jahre als Kassierer zur Verfügung und sorgte darüber hinaus für den Hüttenaufbau beim Dorster Weihnachtsmarkt. Hannelore und Willi Klapproth waren dem Verein stets eine große Unterstützung, da sie das Sportheim des TSC hegten und pflegten. Der TSC-Vorsitzende Tim Launhardt dankte den Genannten herzlich und übergab ein kleines Präsent. Die anderen Gäste spendeten den Geehrten großen Applaus.

Beim Frühschoppen des TSC Dorste werden die Absolventen des Sportabzeichens geehrt. Foto: Verein / TSC Dorste

Zum Abschluss der Veranstaltung händigten Friedelhelm Murken und Otto Vihs die Sportabzeichen aus. Für das laufende Jahr möchte der Verein wieder mehr Mitglieder zum Absolvieren des Sportabzeichens animieren. Als die Sonne bereits untergegangen war, beendeten Teile des Feuerwehrmusikzuges mit einem letzten Ständchen einen wirklich gelungenen Tag.

Das Sportabzeichen beim TSC Dorste abgelegt haben: Ulrike Belohaubek, Imke Burgholte-Knappe, Kerstin Denecke, Angelika Ernst, Brigitte Fette, Felix Fette, Heiko Fette, Maximilian Fette, Sonja Jonas, Manuel Kahle, Ferdinand Keller, Antonia Klie, Anette Kurschatke, Irene Lutze, Franziska Murken, Friedhelm Murken, Kevin Peters, Birgit Schöbel, Elke Telle, Andreas Vihs, Otto Vihs, Ralf Waldmann, Susanne Waldmann, Arnd Wedemeyer, Cornelia Wegener, Jannis Weidemann und Tom Weidemann.