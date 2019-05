Judoka des MTV Herzberg bei den Regionsmeisterschaften in Northeim.

Judoka des MTV Herzberg sammeln in Northeim Medaillen

Am Sonntagmorgen machten sich 13 Judokas des MTV Herzberg mit ihren Trainern und ein paar Eltern auf den Weg nach Northeim. Dort fand der Grand Prix der Judoregion Südniedersachsen statt, eine offene Regionsmeisterschaft für alle Altersklassen.

Nachdem alle Wettkämpfer gewogen waren, wurden sie in Pools zusammen gefasst. Zunächst begannen die unter Zehnjährigen, hier startete Marlon Heidelberg zu seinem allerersten Wettkampf. Er hatte drei Gegner, die er jeweils sehr souverän besiegte und sich somit über eine Goldmedaille freuen durfte.

Schaper mit Verletzungspech

Danach ging es weiter mit der U12. Dort starteten Maja Jolie Wiedemann, Christian Smentek, Mathis Malte Müller und Kai Marvin Schaper für den MTV. Die vier sind fast schon alte Hasen im Wettkampf. Schaper hatte Verletzungspech, nach dem ersten Kampf konnte er nicht mehr weiter machen. Wiedemann und Smentek erkämpften sich jeweils der ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse. Müller hatte starke Gegner, für ihn blieb aber immerhin noch die Bronzemedaille. Nachdem die Jüngeren zwischendurch ihre Siegerehrung hatten, starteten auch die Älteren.

In der U15 traten Andreas Nus, Mats Marcus Müller, Dominik Hassoun, Dustin Rentzsch und Kagan Tepe für den MTV auf die Matte. Da diese Altersklasse im Jugendbereich kaum noch vertreten ist, mussten die Herzberger fast alle gegeneinander antreten. Die MTV-Judoka hätten sich gerne unbekannte Gegner gewünscht, so wurde es ein Trainingswettkampf unter Wettkampfatmosphäre. Müller, Tepe und Nus belegten so einen ersten Platz, Hassoun einen zweiten Rang und Rentzsch landete auf dem dritten Platz.

Zuletzt gingen noch die erwachsenen Jugendlichen auf die Matte. Julian Bergmann und Janette Stegmaier erkämpften sich ebenfalls die ersten Plätze. Für Taha Ahmed stand am Ende des Tages, nach einer kleinen Verletzung, der dritte Platz fest.