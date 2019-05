Das gute Gefühl soll anhalten

In der Fußball-Bezirksliga konnten die beiden Teams des Altkreises Osterode zuletzt jeweils Siege einfahren. Sowohl Tuspo Petershütte als auch der FC Dostluk Spor Osterode wollen das gute Gefühl des Gewinnens auch an diesem Wochenende verspüren, Spielbeginn ist jeweils am Sonntag um 15 Uhr. Tuspo...