In der 1. Kreisklasse Nord stehen Lokalduell im Mittelpunkt

Gleich drei Lokalduelle stehen an diesem Wochenende für die Teams des Altkreises Osterode in der 1. Kreisklasse Nord auf dem Programm. Während die Begegnungen des SV Rot-Weiß Hörden gegen den FC Merkur Hattorf und die Partie des SV Förste gegen den TSV Eintracht Wulften bereits am Samstag um 15 Uhr...