Schüler lernen beim TC RW Osterode Tennissport kennen

Die Tennisregion Südniedersachsen unterhält seit vielen Jahren gute Kontakte mit tennisbegeisterten Grundschulen im Landkreis Göttingen. Mit viel Engagement unterstützt Schultenniswartin Marlen Harms interessierte Schulen, hilft mit dem nötigen Know How sowie einem Anhänger voller Equipment, um den Kindern an einem Tag im Jahr den Tennissport in Form eines Low-T-Ball-Turnieres näher zu bringen. Die Schüler werden mit Medaillen und Urkunden für Sieg oder Platzierung belohnt.

In diesem Jahr hat sich der TC RW Osterode etwas Besonderes ausgedacht und alle Gewinner aus den Grundschulen der Sösestadt mit ihren Eltern zum Schnuppertennis in ihre vereinseigene Halle eingeladen. An zwei Tagen brodelte diese förmlich, denn jeweils zwanzig Kinder flitzten mit Ball und Schläger über den Court. Unter der Anleitung von Steffen und Ulrike Rauch probierten sie die ersten Schläge mit kindgerechten Filzkugeln und Rackets.

Der Vorsitzende Gerhard Riban beantwortete gemeinsam mit seiner Frau Angelika Riban, der langjährigen Jugendwartin der Region Südniedersachsen, alle Fragen der Eltern. Nach jeweils zwei schnell vergangenen Stunden verließen die jungen Sportler den TCO mit vielen neuen Eindrücken. Zum Tag der offenen Tür, der am 27. April ab 14 Uhr beginnt, haben sich bereits einige der Kinder zu einem weiteren Besuch angemeldet.