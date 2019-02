Jugendteam des SV RW Hörden muss dreimal an den Tisch

Siege und Niederlagen gab es in der vergangenen Woche für die Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden. Vor allem die ersten Jugendmannschaft hatte ein schweres Programm zu absolvieren, doch auch die Erwachsenen kämpften wacker um die Punkte.

Bei der 3:7-Niederlage der zweiten Mannschaft in der 3. Kreisklasse gegen den TTC Förste IV punkteten nur Marion Lips und Heino Heidelberg-Kröning im Einzel und zusammen im Doppel.

Die dritte Mannschaft ist zurzeit die erfolgreichste Mannschaft im Verein und setzte ihre Siegesserie in der 4. Kreisklasse auch beim TTC Pelaka VI fort. Bis zum 3:3 verlief die Partie ausgeglichen. Bierwirth/ Klawonn im Doppel und Rolf und Alexander Bierwirth im Einzel punkteten. Nachdem Rolf Bierwirth und Anabell Brauer für die Dritte eine 5:3-Führung erspielten, gewannen anschließend Alexander Bierwirth und Jan Klawonn zum 7:3-Endstand.

Vereinsinternes Duell

Im vereinsinternen Duell der dritten gegen die vierte Mannschaft ging die dritte Mannschaft als Sieger hervor. Nachdem beide Doppel an die Dritte gingen, erhöhten Rolf und Alexander Bierwirth sowie Jan Klawonn auf 5:1. Zwischenzeitlich hatte Karl-Heinz Plümer für die Vierte punkten können. Anschließend war nur noch Kathrin Keil für die Vierte erfolgreich, so gewann am Ende die Dritte mit 7:2.

Eine anstrengende Woche mit drei Spielen in drei Tagen hatte die erste Jugend der Hördener zu überstehen. Dabei waren die Gegner allesamt hochkarätige Mannschaften der 1. Kreisklasse, gegen die man in der Herbstrunde klar verloren hatte. Auch diesmal konnte nicht gepunktet werden. Beim TSV Langenholtensen II fanden die Hördener durch das schnelle Spiel der Gastgeber erst spät in die Partie. Nach 0:6-Rückstand schlug erst Maximilian Peter die Nummer eins und anschließend Lukas Schreiber die Nummer zwei des TSV. Am Ende verlor man mit 2:8. Gegen den Titelanwärter SG Bergdörfer verlief das Spiel ähnlich. Bei der 1:9-Niederlage konnte nur Schreiber punkten, Peter hatte zwar den Topspieler der Gastgeber am Rande einer Niederlage, musste sich aber mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im Pokalspiel gegen den Mitfavoriten vom TTV Scharzfeld hatte man ebenfalls keine Chance und verlor mit 1:4. Maximilian Peter erzielte den Ehrenpunkt.