SV Rot-Weiß Hörden erringt den Turniersieg

Der SV Rot-Weiß Hörden hat beim Hallenturnier des FC Eisdorf den Sieg errungen und sich so den Sparkassen-Pokal 2019 gesichert. Im Endspiel setzten sich die Hördener mit 3:1 gegen den 1. FC Freiheit durch. In der Sporthalle Am Johannisborn in Badenhausen geizten die acht teilnehmenden Teams nicht...