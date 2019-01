Jugend des SV RW Hörden kommt gut aus Startlöchern

Auch in der Tischtennis-Abteilung des SV Rot-Weiß Hörden hat der Spielbetrieb nach der Weihnachtspause wieder begonnen.

Die zweite Mannschaft verlor gegen den SuS Tettenborn II am Anfang zwei Spiele im fünften Satz, die Tettenborner zogen anschießend auf 0:6 davon. Felix Klawonn erzielte bei der 1:7-Niederlage zumindest noch den Ehrenpunkt.

Spannender verlief die Partie der vierten Mannschaft gegen den MTV Bad Lauterberg II. Kathrin und Jacqueline Keil im Doppel und Jacqueline Keil im Einzel hielten Hörden im Spiel, vor den Schlussdoppeln verkürzten Karl-Heinz Plümer und Franziska Keil auf 4:6. Kathrin und Jacqueline Keil konnten gegen die Bad Lauterberger Routiniers Scholz und Lübbecke zwar die ersten beiden Sätze gewinnen, aber am Ende musste man sich doch geschlagen geben und so verlor man das Spiel mit 4:7, da das gewonnen zweite Doppel nicht mehr zählte.

Sieg gegen den Aufsteiger

Bei der Jugend verlief der Rückrundenstart besser. Die Jugend der Rot-Weißen ist gegen den Aufsteiger MTV Lauterberg gut in die Frühjahrsserie der 1. Kreisklasse gestartet. Beim 9:1-Erfolg wurde lediglich ein Doppel knapp verloren.

Die zweite Jugend geht nach ihrem Abstieg nun in der 2. Kreisklasse auf Punktejagd. Im vereinseigenen Duell gegen die dritte Jugend gewannen zu Beginn Ilian Chmarna/Klaas Lips im Doppel für die Zweite, Lorena Peters/Leon Placht glichen postwendend für die Dritte aus. Klaas Lips, Ilian Chmarna, Carola Romanus und Matthis Schirmer brachten anschließend die zweite Jugend mit 5:1 in Führung. Hier hatte der gut aufgelegte Placht gegen Chmarna Pech und verlor äußerst knapp mit 10:12 den Entscheidungssatz. Im zweiten Einzel gegen Lips lief es für Placht besser und er gewann sein Spiel. Auch Peters lief gegen Chmarna zur Höchstform auf und konnte den fünften Satz für sich entscheiden. Im letzten Spiel lieferten sich Eva-Maria Beuershausen und Carola Romanus noch ein heißes Match, das Romanus mit 11:9 im Entscheidungssatz gewann. Am Ende siegte die zweite Jugend mit 7:3.

Auch gegen den MTV Lauterberg II wurde die zweite Jugend ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann ebenfalls mit 7:3. Ilian Chmarna und Klaas Lips im Einzel und Doppel sowie Elmar Webel spielten eine 4:2-Führung heraus. Die vier letzten Einzel gingen alle über fünf Sätze, hier behielten Chmarna, Lips und Webel die Nerven und gewannen ihre Spiele. Die dritte Jugend musste gegen den TTC Herzberg II ihre Nummer zwei ersetzten, so kam Finley Hausmann zu seinem ersten Punktspiel. Lorena Peters und Carola Romanus glichen im Doppel und Einzel zu Beginn des Spiels für Hörden noch zum 3:3 aus. Danach gewannen die Herzberger alle Spiele zum 3:7-Endstand.