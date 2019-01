TTC Grün-Weiß Herzberg lädt zur 39. Stadtmeisterschaft ein

Herzberg Das Traditionsturnier wird am 2. und 3. März in der Nicolaiturnhalle ausgetragen. Angeboten werden Konkurrenzen für die Nachwuchs und Erwachsene.

Zur inzwischen 39. Auflage der Tischtennis-Stadtmeisterschaften laden die Verantwortlichen des TTC Grün-Weiß Herzberg am 2. und 3. März in die Nicolaiturnhalle in der Herzberger Junkernstraße ein. Startberechtigt bei diesem Turnier sind alle Spieler des Regionsverbandes Südniedersachsen, des Kreisverbandes Goslar sowie eingeladene Spieler, etwa von befreundeten Vereinen des TTC.

Die Klasseneinteilung wird auch im Jugendbereich nach den QTTR-Werten von Anfang Februar erfolgen. Damen können am Sonntag bei den Herren in den Konkurrenzen QTTR bis 1.750 und QTTR bis 1.400 antreten, hier wird eine gemischte Konkurrenz gespielt. Am Samstag können die Damen dagegen nur in der offenen Frauenkonkurrenz spielen. Gespielt wird um Urkunden und Pokale, die Spiele fließen aber auch in die QTTR-Berechnung mit ein.

Stärkung in der Kantine

Zuschauer und Aktive können sich wie schon in den Vorjahren in der beliebten Grün-Weißen Kantine verpflegen. „Das Angebot wird wie immer reichhaltig und reichlich sein“, verspricht Petra Kuhn vom Ausrichter.

Die Turnierausschreibung ist im TTVN-Turnierkalender zu finden. Ausreichend Parkplätze stehen unterhalb der Nicolaikirche zur Verfügung. „Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und freuen uns auf spannende, hochklassige Spiele“, so Kuhn.

Turnierübersicht

Samstag, 2. März

8 Uhr: Hallenöffnung

9 Uhr: weibliche Jugend bis QTTR 1.000, männliche Jugend bis QTTR 1.200

13.30 Uhr: Damen offen, Herren offen, Herren bis QTTR 1.550

Sonntag, 3. März

8 Uhr: Hallenöffnung

9 Uhr: Weibliche Jugend QTTR bis 1.250, männliche Jugend QTTR bis 1.000, männliche Jugend QTTR bis 1.400

13.30 Uhr: Herren und Damen bis QTTR 1.400, Herren und Damen bis QTTR 1.750

Anmeldungen nimmt TTC-Sportwart Frank Nolte bis zum 1. März per E-Mail an frank.nolte@ttc-herzberg.de entgegen, sie kann auch über www.mytischtennis.de erfolgen. Nachmeldungen bis 30 Minuten vor Konkurrenzbeginn sind möglich.