Sieger und Zweitplatzierte der Tischtennis-Dorfmeisterschaften in Schwiegershausen.

Schwiegershausen Die Tischtennis-Sparte des TSV richtet Dorfmeisterschaften aus. 20 Zweiermannschaften gehen an den Start und kämpfen um die Krone.

Abgänger 2000 und Wasserlibellen siegen in Schwiegershausen

Die von der Tischtennis-Sparte des TSV Schwiegershausen ausgerichteten Tischtennis-Dorfmeisterschaften haben haben auch bei der aktuellen Auflage ein großes Echo erfahren. Insgesamt hatten sich 20 Zweiermannschaften (17 Herren- und drei Damenmannschaften) angemeldet. Neben den sportlichen Aktivitäten sollte auch die Geselligkeit gefördert werden. Dazu bewirtete die Sparte die Teilnehmer mit Speisen und Getränken.

Nach spannenden Vorrundenkämpfen und viel Spaß am Spiel standen sich im Endspiel der Herren die Mannschaften Powermen mit den Spielern Jörg Deparade und Wolfgang Schreiber sowie Abgänger 2000 mit Heinz-Georg Bringmann und Helmut Waldmann gegenüber. In einer spannenden Begegnung setzten sich die Abgänger 2000 durch und konnten sich schließlich verdient mit dem Titel Dorfmeister krönen.

Bei den Damen gewannen die Wasserlibellen mit Miriam Waßmann und Petra Niehus gegen die Ping Pong-Queens mit Corinna Weber und Katharina Niehus.

Aber nicht nur Tischtennisfreunde beteiligten sich an der gelungenen Veranstaltung. So stellte sich auch die neugegründete Darts-Sparte des TSV Schwiegershausen den Teilnehmern vor und gab ihnen Gelegenheit, sich in dieser Sportart zu üben.