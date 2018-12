VfR Osterode lädt an drei Tagen zum Hallenspektakel ein

Badenhausen Vom 27. bis 29. Dezember rollt der Ball in der Sporthalle Johannisborn in Badenhausen. 88 Teams aus acht Altersklassen nehmen an den Turnieren teil.

Der VfR Osterode lädt auch in diesem Jahr wieder zu seinem Hallenspektakel zwischen den Jahren ein. Vom Donnerstag, 27. Dezember, bis Samstag, 29. Dezember, rollt der Ball in der Sporthalle am Johannisborn in Badenhausen. „Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch in diesem Jahr wieder mit einer Rundumbande spielen“, berichtet Organisator Georges Mikhail. Insgesamt nehmen in den verschiedenen Altersklassen 88 Mannschaften am Hallenspektakel teil, gespielt wird nach den Fußball-Hallenregeln des NFV Kreises Göttingen-Osterode.

Den Startschuss am 27. Dezember werden um 10 Uhr die G-Junioren mit zehn Teams machen, hierbei wird der NFV-Kreisvorsitzende Hans-Dieter Dethlefs die Begrüßungsworte sprechen. Um 14 Uhr findet für die G-Juniorenspieler eine Ballakrobatik-Show mit Freestyler Jona Schattenberg statt. Anschließend folgt ab 14.30 Uhr das Turnier der C-Junioren mit zehn Teams um den Sparkassen-Cup. Ab 19 Uhr beginnt das D2-Hallenturnier mit sieben Teilnehmern um den Musikhaus Funke-Cup.

F-Junioren legen los

Am Freitag, 28. Dezember, geht es um 10 Uhr mit dem Turnier der F-Junioren um den McDonalds-Cup weiter, zehn Mannschaften nehmen teil. Die Siegerehrung wird durch Erich Sonnenburg, Bürgermeister Ortschaft Badenhausen, durchgeführt. Ab 14.30 Uhr beginnt das D1-Hallenturnier mit zwölf Teams um den Volksbank-Cup. Hierbei ist das Teilnehmerfeld mit regionalen und überregionalen Mannschaft sehr stark besetzt. Ab 19 Uhr startet das A-Junioren-Hallenturnier mit sieben Teams um den Herbert Oppermann Transporte-Cup.

Am Samstag, 29. Dezember, beginnt das VfR-Hallenspektakel um 10 Uhr mit zehn E-Junioren-Mannschaften, die um den Elsner-Dörge-Cup kämpfen. Anschließend spielen die B-Junioren mit zehn Teams um den DVAG Walter Kelling-Cup. Die Turniertage werde mit dem Herren-Turnier um 19 Uhr abgerundeten. Hierbei wetteifern zwölf Teams in drei Gruppen um den Willi Bode-Gedächtnispokal.

„Zusätzlich haben wir wieder eine große Tombola mit tollen Preisen für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt“, freut sich Mikhail auf viele Zuschauer in der Halle.