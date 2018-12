Talente des LSKW Bad Lauterberg verbessern ihre Bestzeiten

Anfang Dezember konnten Dean Lorenz (Jahrgang 2009) und Maximilian Bröde (Jahrgang 2007) vom LSKW Bad Lauterberg am 33. Nikolausschwimmfest in Einbeck teilnehmen. Die kleine Mannschaft aus der Kneippstadt konnte sich in dem großen Starterfeld gut behaupten. Beide LSKW-Schwimmer starteten in den...