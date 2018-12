LG-Schützen der SB Freiheit halten den Finaltraum am Leben

Die SB Freiheit darf weiter auf den Einzug in die Bundesliga-Finalrunde und somit auch die Titelverteidigung hoffen, braucht dabei aber Schützenhilfe. Bei ihrem Heimwettkampf in der Luftgewehr-Bundesliga Nord sprangen die Sösestädter in der Osteroder Lindenberghalle dem Aus gerade noch so von der...