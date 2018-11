Osterode Die Bundesliga-Mannschaft richtet am Samstag und Sonntag ihren Heimwettkampf in der Lindenberghalle aus. Gegner sind SV Gölzau und SSV Elsen.

SB Freiheit will am Wochenende den Heimvorteil ausnutzen

Es ist wieder soweit: Der Bundesliga-Express macht in Osterode Halt. Die Schützenbrüderschaft Freiheit richtet am Wochenende ihren Heimwettkampf im deutschen Oberhaus in der Lindenberghalle aus und erwartet zahlreiche Weltklasse-Schützen.

Die amtierenden Deutschen Meister haben nach zuletzt zwei Glanzleistungen wieder in die Spur gefunden und es noch in eigener Hand, sich erneut als einer der ersten Vier für die Play-Offs zu qualifizieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Freiheit-Schützen bei den noch ausstehenden vier Wettkämpfen der Vorrunde möglichst die volle Punktzahl erreichen. „Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge“, weiß Trainer Christian Pinno nur zu gut und spielt damit auf das extrem hohe Niveau und die Ausgeglichenheit in der Liga an.

Ausgeglichene Liga

Tabellenplatz zwei und acht trennen gerade einmal zwei Punkte. Mit dem SV Gölzau (5./8:6) und dem bisher ungeschlagenen Tabellenführer SSV Elsen (1./14:0) haben die Hausherren (7./8:6) zwei Mammutaufgaben vor der Brust. Am Samstag um 19 Uhr wird zunächst der SV Gölzau versuchen, den Titelverteidigern ein Bein zu stellen. Mit dem Polen Tomasz Bartnik (Schnitt 398,00), amtierender Weltmeister von Changwon (Korea) im Kleinkaliberschießen und Ilja Charheika (398,00) aus Weißrussland können die Gäste an der Spitzenposition aus dem Vollen schöpfen. An den mittleren Positionen haben Ex-Nationalschützin Charleen Bänisch (396,17), Weronika Roslon (392,17/Polen) und Richard Bennemann (391,43) im bisherigen Saisonverlauf eifrig Punkte gesammelt und für Position fünf steht mit Lena Cramer (390,17) eine Schützin bereit, die schon mit 395 Zählern erfolgreich war.

Michaela Thöle ist das Gesicht des Heimwettkampfs der SB Freiheit in der 1. Bundesliga Nord Luftgewehr. Foto: Verein / SB Freiheit

Am Sonntag ab 13 Uhr folgt das Duell mit Rekordmeister SSV Elsen aus Paderborn. Angeführt von dem Niederländer Peter Hellenbrand (395,71) hat sich das personell rund erneuerte Team bisher schadlos gehalten. Auf den weiteren Positionen stehen Denise Palberg (394,29), Dirk Steinecke (394,14), Malin Wigger (392,40), Tobias Schmal (392,29) und Nationalschützin Amelie Kleinmanns (392,25) „für eine brutale Ausgeglichenheit und immense Qualität“, so SB-Coach Pinno. Sollte auch Nadine Hochgeschurz (394,30) nach ihrer Babypause in das Geschehen eingreifen, gehen die Freiheiter sicherlich als klarer Außenseiter in das Rennen um die Punkte.

Starkes SB-Aufgebot

„Wir werden wieder unser Ding machen und alles versuchen, die Punkte in Osterode zu behalten“, verspricht Pinno in der Hoffnung „auf das notwendige Quäntchen Glück und das richtige Händchen bei der Mannschaftsaufstellung.“ Für das SB-Aufgebot sind Jorge Diaz (397,00) aus Spanien, der rumänische Olympiasieger von London 2012, Alin Moldoveanu (396,25), Weltcup-Finalsiegerin Jolyn Beer (395,86), Martina Prekel (394,17), Michaela Thöle (393,00), Pamela Bindel, Patricia Piepjohn (beide 392,00) und Kapitän Sebastian Höfs (389,00) von Pinno und seinem Co-Trainer, Olympiasieger Christian Klees, für das Wochenende nominiert.

Einlass zur Halle ist am Samstag um 11.30 Uhr zum öffentlichen Training der Mannschaften, gefolgt von den Duellen SSV Elsen - Braunschweiger SG (16 Uhr), TuS Hilgert - SV Kamen (17.30 Uhr) und SB Freiheit - SV Gölzau (19 Uhr). Nach dem Einlass am Sonntag um 9 Uhr stehen die Paarungen TuS Hilgert - Braunschweiger SG (10 Uhr), SV Gölzau - SV Kamen (11.30 Uhr) sowie SB Freiheit - SSV Elsen (13 Uhr) auf dem Programm. Die Zuschauer können sich auf insgesamt sechs spannende Matches auf Weltklasseniveau freuen. Ein Tagesticket kostet nur fünf Euro (Jugendliche drei Euro), Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. SB-Sportorganisator Werner Kief hofft auf viele Besucher, damit „das Publikum unser Team nach vorne peitscht.“

Zeitplan

Samstag:

11.30 Uhr: Einlass

12 Uhr: Öffentliches Training

16 Uhr: SSV Elsen - Braunschweiger SG

17.30 Uhr: TuS Hilgert - SV Kamen

19 Uhr: SB Freiheit - SV Gölzau

Sonntag:

9 Uhr: Einlass

10 Uhr: TuS Hilgert - Braunschweiger SG

11.30 Uhr: SV Gölzau - SV Kamen

13 Uhr: SB Freiheit - SSV Elsen

Die angegebenen Zeiten sind der jeweilige Wettkampfstart, der Einmarsch mit Vorstellung der Athleten beginnt etwa 30 Minuten vorher.

Weitere Informationen zum SB-Team und zur 1. Bundesliga Nord unter www.sbfreiheit.de.