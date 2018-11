Nachwuchsfußballer kämpfen weiter um Punkte

Während die Erwachsenen-Teams bereits in der Winterpause sind, stehen im Nachwuchsbereich weiterhin Fußballspiele auf Bezirksebene an. Bei Tuspo Petershütte bestreiten sowohl die C- als auch die B-Jugend ihre letzten Spiele, bevor es in die Winterpause geht. Beide Mannschaften spielen auswärts. Das...