Talente der LG Osterode überzeugen beim Crosslauf

Vor kurzem starteten vier Athleten der LG Osterode bei den diesjährigen Offenen Harzmeisterschaften im Crosslauf in Buntenbock und konnten mit guten Leistungen überzeugen.

Bei recht guten Wetterbedingungen stellten sich zunächst die jüngsten Läufer über eine 1,1 km lange Strecke der Konkurrenz. Hier konnte Dana Vogt (Jahrgang 2011) überzeugen und mit einem starken Rennen in 7:21,4 Minuten den tollen zweiten Platz belegen.

Im Anschluss daran galt es für Bastian Reyes (Jahrgang 2008), sich in einem gut besetzten Teilnehmerfeld über eine 2,1 km lange Distanz zu behaupten. Auch er konnte auf der anspruchsvollen und mit vielen Anstiegen versehenen Strecke eine gute Leistung abrufen und wurde in 10:41,3 Minuten mit dem guten fünften Platz belohnt.

Toller zweiter Platz für Vogt

Über die gleiche Distanz startete dann auch Liv Vogt (Jahrgang 2008) und zeigte eine hervorragende Leistung. Sie konnte sich von Anfang an im vorderen Feld positionieren und das gesamte Rennen in der Spitzengruppe mithalten. Am Ende stand dadurch in 11:16,4 Minuten ein starker zweiter Platz zu Buche.

Als letzte Läuferin musste sich Franca Patzer (Jahrgang 2007) einer 2,6 km langen Distanz stellen. Auf der für sie als starke Mehrkämpferin eher ungewohnten Strecke lieferte sie einen sehr guten Lauf ab. Mit einer bis zum Ende starken kämpferischen Leistung konnte sie in 12:25,7 Minuten den guten fünften Platz belegen und rundete damit das sehr gute Mannschaftsergebnis der LG Osterode ab.