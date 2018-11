Erste Herren des SV RW Hörden holen ihren ersten Punkt

Einige spannende Spiele lieferten sich die Tischtennis-Mannschaften des SV Rot-Weiß Hörden mit ihren Kontrahenten.

Im Kellerduell der 1. Kreisklasse traf die erste Mannschaft der Hördener auf den TTC Herzberg III. Beide Teams warteten erstmals mit ihrer stärksten Besetzung auf und es entwickelte sich ein spannendes Match. Michael Diekmann/Joachim Peters gewannen nach schwachem erstem Satz ihr Eingangsdoppel, allerdings musste sich das zweite Doppel Axel Peters/Andreas Keil gegen dem Topdoppel der Gäste mit Lutz Peters/Jessica Wills im fünften Satz geschlagen geben. Diekmann punktete zum 2:2, ehe die Peters-Brüder im unteren Paarkreuz mit zwei heiße Spiele ablieferten. Nach 0:2-Rückstand drehte Joachim Peters das Spiel noch zu seinen Gunsten, parallel war Axel Peters im Entscheidungssatz nicht vom Glück begünstigt und verlor mit 7:11. Im weiteren Spielverlauf glichen Andreas Keil und Joachim Peters für Hörden aus, so dass eine Entscheidung in den Schlussdoppeln fallen musste. Hier gewannen Keil/Axel Peters zum letztendlich verdienten 6:6-Unentschieden und zum ersten Punktgewinn der Saison.

Auf diesen Punktgewinn muss die zweite Mannschaft noch warten, da auch die Partie beim TV Pöhlde II mit 4:7 verloren wurde. Das Spiel wäre sicherlich anders verlaufen, wären nicht beide Eingangsdoppel knapp im fünften Satz verloren gegangen. So geriet man schnell mit 0:5 in Rückstand. Manfred Klapdor und Felix Klawonn holten die ersten Siege – und nachdem Rolf Bierwirth und erneut Klapdor auf 4:6 verkürzen konnten, musste die Entscheidung in den Schlussdoppeln fallen. Hier ging das erste Doppel an Pöhlde, und somit auch der Sieg.

Vierter Sieg in Folge

Beim TSV Steina konnte die dritte Mannschaft ihren vierten Sieg in Folge feiern. Anabell Brauer und Jan Klawonn gewannen das Doppel knapp im Entscheidungssatz. Nachdem Rolf Bierwirth den 2:2-Ausgleich erzielt hatte, lief es für die Dritte perfekt und alle weiteren Einzel wurden gewonnen. Am Ende setzten sich die Hördener durch die Einzelerfolge von Karl-Heinz Plümer, Jan Klawonn (2), Anabell Brauer und erneut Bierwirth klar mit 7:2 durch.

Völlig chancenlos war dagegen die vierte Mannschaft beim ungeschlagenen TSV Schwiegershausen III und kassierte dort eine 0:7 Niederlage.

Jugend punktet mit Ersatz

In der 1. Jugendkreisklasse traf die erste Jugend auf die gleichstarke Mannschaft des TV Friesen Walkenried. Schreiber/Peter im Doppel und Lukas Schreiber und Ersatzmann Ilian Chmarna im Einzel glichen jeweils für Hörden aus. Im zweiten Einzeldurchgang gewannen Maximilian Peter und der zweite Ersatzmann Klaas Lips zum gerechten 5:5-Unentschieden.

Die dritte Jugend wartet noch auf einen Punktgewinn. Gegen den TTV Scharzfeld II trat man durch kurzfristigen Ausfall nur mit drei Spielern an. Lorena Peters und Leon Placht punkteten im Doppel und Einzel bis zum 4:4-Zwischenstand. Leider verlor man an Ende mit 4:6, ohne die drei kampflos abgegebenen Spiele wäre sicherlich ein Punktgewinn möglich gewesen.