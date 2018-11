Reserve des 1. VC Pöhlde siegt auswärts deutlich

Echte Die Volleyball-Herren des VCP II feiern in der Bezirksliga bei der SG Echte/Kalefeld II einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Mit einem klaren 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)-Auswärtssieg gegen die SG Echte/Kalefeld II kehrten die zweiten Herren des 1. VC Pöhlde von ihrer Partie im Alten Amt zurück. Dadurch kletterte die VCP-Reserve in der Tabelle der Volleyball-Bezirksliga auf Platz drei.

Von Beginn an spielten die Pöhlder diszipliniert auf. Durch die gute Annahme des Liberos sowie der Außenangreifer hatte Zuspieler Arnd Barke keine Mühe, seine Angreifer auf allen drei Positionen gekonnt und präzise in Szene zu setzen. So konnte der VCP viele direkte Angriffspunkte verbuchen. Barke überraschte den Gegner zudem oft mit gelegten zweiten Bällen, eine Spezialität von ihm, die schon die eine oder andere Mannschaft verzweifeln ließ. Die Mittelblocker fischten zudem viele Angriffe der Gastgeber ab oder entschärften diese entscheidend.

Durch eine mehr als unglückliche Planung der Spiele in der Bezirksliga haben die Pöhlder nun bis zum 16. Februar 2019 keine Punktspiele mehr. Im nächsten Jahr startet die VCP-Reserve dann mit einem Heimspieltag. VCP II: Barke, Armbrecht, G. Melching, J. Böttcher, N. Steinmetzer, A. Steinmetzer, Badri, Pfeiffer, Kraemer, Ternedde, Prochaska.