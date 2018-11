B-Mädchen der JSG Windhausen-Sösetal feiern Herbsttitel

Göttingen Die Mannschaft unterliegt nur zum Saisonstart, im Anschluss gelingen acht Siege in Folge – zuletzt gegen MF Göttingen und Merkur Hattorf.

Die B-Mädchen der JSG Windhausen-Sösetal haben ihr Auswärtsspiel beim MF Göttingen mit 2:1 gewonnen und jubelten nach dem Spiel über den Gewinn der Herbstmeisterschaft.

Auf dem Kunstrasenplatz in Weende brauchten die Sösetaler lange, um sich auf dem ungewohnten Untergrund einzuspielen. Erst nach einer Viertelstunde lief der Ball in den eigenen Reihen etwas sicherer. Mia Walther brach mit ihrem Treffer in der 25. Minute den Bann und erhöhte nur kurze Zeit später mit einem sehenswerten Heber zur 2:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeberinnen alles nach vorne und setzten die JSG-Mädels mächtig unter Druck. In der 47. Minute hatte Nele Schweichel die große Chance zur Entscheidung, scheiterte aber mit einem Flachschuss an der Göttinger Torhüterin. Auf der Gegenseite war auch Emely Winter im Tor der Sösetalerinnen mit guten Paraden zur Stelle und hielt ihren Kasten bis kurz vor Schluss sauber. Der Gegentreffer drei Minuten vor dem Abpfiff sorgte dann noch einmal für eine turbulente Schlussphase mit hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten. Dabei scheiterte Mia Walther mit einem Pfostenschuss und einem Lattenkracher zweimal am Aluminium.

Sieg auch gegen Hattorf

Vier Tage zuvor gelang den B-Mädchen im Spiel gegen den FC Merkur Hattorf ein 8:0-Kantersieg. In einer einseitigen Begegnung trafen Leonie Küster (3), Mia Walther (2), Kira Schreiber, Lea Benger und Pia Binnewies für die JSG Windhausen-Sösetal.

Mit acht Siegen in Folge nach einer Niederlage zum Saisonauftakt erreichten die B-Mädchen der JSG Windhausen-Sösetal insgesamt 24 Punkte und 34:6 Tore und stehen mit ihrem jungen Team verdient auf dem Spitzenplatz.

Für die B-Mädchen spielten Emely Winter, Pia Binnewies, Kira Schreiber, Leonie Küster, Lea Benger, Nele Schweichel, Paula Schreiber, Marlene Schubert, Mia Walther und Zoe Baumbach.