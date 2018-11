TV Hörden und TSV Wulften nehmen an DTB-Aktion teil

Am kommenden Sonntag ist der Tag des Kinderturnens – eine Initiative des Deutschen Turner Bundes. Der Begriff Tag ist dabei aber nicht ganz wörtlich zu nehmen, da die Aktionen über einen gewissen Zeitraum verteilt laufen.

Jedes Jahr am zweiten November-Wochenende sind bundesweit alle Kinder von drei bis sieben Jahren eingeladen, in den Vereinen beim Hüpfen, Laufen, Schwingen, Balancieren und Springen mitzumachen. Spaß und Freude an der Bewegung für Alle ist das Motto, unter dem Kinder unabhängig von einer Behinderung, oder ihrer kulturellen und sozialen Herkunft die Vielfalt des Kinderturnens ausprobieren.

Wulften und Hörden machen mit

Der Tag des Kinderturnens trägt zur Verbreitung des Kinderturnens bei und stärkt die Marke Kinderturnen. Mit dem TSV Eintracht Wulften und dem TV Hörden beteiligten sich auch zwei Vereine aus dem Altkreis Osterode an der DTB-Aktion.

In Hörden ist der Kinderturnclub des TV Hörden aktiv dabei und richtet unter dem Motto Spaß und Freude an der Bewegung am Sonntag einen Kinderturntest sowie einen Fitness-Check für Erwachsene aus. Zu dem Familien-Sporttag in der Hördener Mehrzweckhalle sind von 10 bis 13.30 Uhr sowohl Vereinsmitglieder und als auch Gäste willkommen sind. Ein Startgeld wird nicht erhoben und für das leibliche Wohl sorgt der Festausschuss des TV Hörden.

Der TSV Eintracht Wulften beteiligt sich am Mittwoch, 14. November, von 15 bis 17 Uhr am Tag des Kinderturnens. Carmen Frisch und ihr Team freuen sich den Tag in der Wulftener Turnhalle auf viele turnbegeisterte Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren.