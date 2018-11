Teams des TTC Hattorf bleiben sieglos

Eine schwarze Woche erlebten die Tischtennis-Mannschaften des TTC GW Hattorf.

Nach dem Erfolg der ersten Jugend zuletzt wollte das Nachwuchsteam gegen den MTV Bad Lauterberg II im Heimspiel der 2. Kreisklasse nachlegen. Das gelang zunächst ganz gut. Während das Eingangsdoppel knapp mit 10:12 im fünften Satz verloren ging, besorgten Sören Maischims/Nikolas König das 1:1, ehe Maischims im Einzel das 2:1 für die Grün-Weißen gelang. Die Gäste drehten anschließend die Partie, Justin Didszun konnte seinerseits ausgleichen, nach dem 3:4 war es König vorbehalten, mit guten Nerven für das 4:4 zu sorgen. Eine prompt folgende Niederlage über die volle Satzdistanz brachte dann jedoch den Matchball für die Lauterberger, den diese prompt nutzten.

Die noch junge zweite Jugend hatte beim SV Obernfeld in der 3. Kreisklasse mit 0:10 deutlich das Nachsehen.

Unglücklich lief es für die ersten Herren in der Bezirksoberliga. Mit Ersatz trat das Team daheim gegen den SC Weende Göttingen an und hielt zu Beginn gut mit. Karsten Kühne/Uwe Barke machten den Auftakt zum 1:0, dem 1:2 nach den Doppeln ließ Thomas Ruhnke das 2:2 folgen. Marc Hensel siegte zum 3:3. Doch als die nächste Partie trotz einer 2:0-Satzführung noch an die Gäste ging, folge ein Bruch im Spiel. Weende holte sich Punkt für Punkt, erst Karsten Kühne konnte durch einen Fünfsatz-Sieg im vorderen Paarkreuz zum 4:7 kurz Einhalt gebieten. Mehr war jedoch nicht möglich, Hattorf unterlag 4:9.

Nur die Gäste nehmen Fahrt auf

Die dritten Herren unterlagen in der Kreisliga gegen den TTC Herzberg II. Zwar siegten Rainer Jagemann/Robert Katzer im Entscheidungssatz zum 1:1 und auch Markus Deparade war erfolgreich, womit er sein Team mit 2:3 im Spiel hielt. Nach einer knappen Niederlage im Anschluss aber nahmen die Gäste Fahrt auf, so dass Deparades zweiter Sieg beim 3:7 nur noch Ergebniskorrektur bedeutete.

In der 1. Kreisklasse bekamen es die vierten Herren mit dem TTC Pelaka III als direktem Tabellennachbarn zu tun und hatte einen schwierigen Start. Die ersten vier Spiele gingen alle über die volle Satzdistanz, doch nur Ralf Gerbode konnte punkten. Davon ließen sich die Grün-Weißen jedoch nicht entmutigen. Ralf Kasparek und Tilo Monjau erkämpften das 3:3, der stark aufspielende Gerbode sicherte durch ein 13:11 im fünften Satz sogar die erstmalige Hattorfer Führung. Ein Doppelschlag der Gäste brachte den abermaligen Führungswechsel, Monjau sorgte mit seinem zweiten Sieg für das 5:5. Die Partie stand auf des Messers Schneide, genau wie die beiden Schlussdoppel. Wie zu Beginn gingen diese über die volle Distanz, Gerbode/Monjau sorgten durch ein 12:10 schließlich für den 6:6-Endstand.