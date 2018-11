Der Hördener Tischtennis-Nachwuchs spielt stark auf

Durchwachsen verliefen die Spiele für die Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden.

Gegen den Tabellenführer der 1. Kreisklasse, den TTC Lonau, konnte für die ersten Herren nur zu Beginn das Doppel Axel Peters/Felix Klawonn gewinnen. Anschließend gingen alle Einzel an den Gast und Hörden verlor mit 1:7.

Auch die zweite RW-Mannschaft wartet weiterhin auf einen Erfolg. Beim TTC Förste IV gewannen Felix Klawonn/Heino Heidelberg-Kröning das Eingangsdoppel. Marion Lips/Manfred Klapdor verpassten den perfekten Start und mussten sich mit 10:12 im fünften Satz geschlagen geben. Förste gewann drei Spiele in Folge, ehe Lips und Klawonn Hörden wieder ins Spiel brachten. Trotz starker Leistung verlor Heidelberg-Kröning anschließend sein Einzel knapp im Entscheidungssatz. Danach ließ Förste nichts mehr zu und Hörden verlor mit 3:7.

Sieg für die dritten Mannschaft

Die dritte Mannschaft konnte im Spiel gegen den TTC Förste V fast in kompletter Spielstärke antreten. Gleich in den Eingangsdoppeln wurden beide Spiele durch Brauer/Plümer und Bierwirth/Klawonn gewonnen. Hierdurch beflügelt lieferten sich anschließend Rolf Bierwirth und Anabell Brauer einen heißen Kampf mit dem oberen Paarkreuz der Gäste – am Ende gewannen beide im Entscheidungssatz zur beruhigenden 4:0-Führung. Förste konnte nur noch einmal punkten, dann machten Jan Klawonn, Karl-Heinz Plümer und erneut Brauer den 7:1-Sieg perfekt.

Die vierte Mannschaft der Hördener lag beim TTC Pelaka VI schnell mit 1:4 zurück, nur das Doppel Max Peter/Karl-Heinz Plümer gewann. Jacqueline Keil und Max Peter verkürzten für Hörden auf 3:5, so dass noch Hoffnung auf einen Punktgewinn bestand. Leider verloren Jacqueline und Franziska Keil die beiden letzten Einzel mit 8:11 und 9:11 im fünften Satz zum 3:7-Endstand.

Spiele im Nachwuchsbereich

In der starken 1. Jugendkreisklasse konnten die erste und die zweite Mannschaft Erfolge feiern. Für die erste Jugend lohnte sich die Anreise zum TTC Göttingen. Gleich beide Eingangsdoppel wurden gewonnen und nachdem Lukas Schreiber, Maximilian Peter und Lennart Haas zum 5:1 vorlegten, sah es nach einem klaren Sieg aus. Doch der TTC verkürzte, erst als Lukas Schreiber die Nummer eins der Göttinger bezwang, war der Sieg gesichert. Anschließend setzte Joline Georg den Schlusspunkt zum 7:3-Erfolg.

Ein spannendes und ausgeglichenes Spiel bestritt die zweite Jugend gegen den TTC Herzberg II. Ilian Chmarna und Klaas Lips gewannen ihr Doppel und im Einzel zur 3:2-Führung. Nachdem Leon Placht nach Zweisatzführung noch unglücklich mit 13:15 und 9:11 im vierten und fünften Satz verlor, gingen die Herzberger in Führung. Doch dieses Mal behielten Elmar Webel, Klaas Lips und Leon Placht die Nerven und ließen sich ihren ersten Sieg nicht mehr nehmen. Mit dem 6:4-Erfolg verbesserte man sich auf Tabellenplatz sechs.

Die dritte Jugend konnte leider nicht komplett gegen den MTV Bad Lauterberg antreten und verlor glatt mit 0:10.