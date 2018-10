Jugendteam des TTC GW Herzberg feiert einen 6:4-Erfolg

Nachdem sich alle Aktiven mit der neuen Wettspielordnung und den Möglichkeiten des Ersatz-Spielens etwas angefreundet haben, läuft die Saison beim TTC GW Herzberg bisher durchaus zufriedenstellend.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel fuhren die erste Damen ein. Bei dem überraschend klaren 8:1 Erfolg über den TTV Geismar II in eigener Halle überzeugten Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht auf ganzer Linie. Während Manuela Schwark nach vier Sätzen gegen die gefürchtete Nummer Eins der Gäste unterlag, setzte sich Jessica Wills glatt in drei Sätzen durch. Mag sein, dass ihre auch in der zweiten und dritten Herren-Mannschaft gesammelten Erfahrungen und die damit verbundene Spielpraxis dazu beigetragen haben. Die Damen haben insgesamt nur sieben Partien je Halbserie auszutragen.

Die zweite Damenmannschaft trägt in der Bezirksliga die rote Laterne. In den beiden Spielen gegen Hattorf (2:8) und den TTC Esplingerode (3:8) sammelten Alina Steinmetz und Joline Klemm die Punkte.

Herren gewinnen auswärts

Die erste Herrenmannschaft bestritt ihr nächstes Spiel bei der TSG Opperhausen. Endlich einmal musste kein Schlussdoppel gespielt werden, da das Team mit Philipp Böttcher (1), Christopher Jablonski (1), Gabriel Becker (2), Michael Recht, Sebastian Lagershausen (2) und Michel Kümmel (1) auch dank zweier Siege aus den Doppeln den Sack beim 9:5 frühzeitig zumachte. Beim Rückstand von 2:4 war der Sieg von Gabriel Becker quasi der Weckruf an das Team, das danach nur noch ein Einzel abgab.

Die zweiten Herren, beziehungsweise ihre Gegner vom TTV Scharzfeld, bekamen in der Nicolaihalle hautnah zu spüren, was Frauenpower bedeuten kann: Von den sieben Herzberger Zählern beim 7:5 Sieg holten Jessica Wills und Laura Vollbrecht gemeinsam fünf. In Addition mit dem Einzel von Kapitän Jörg Zupke und dem Doppel Zupke/Sommer wurden so wertvolle Punkte für die Mannschaft erzielt, die derzeit den sechsten Rang belegt.

Heftige Gegenwehr

In der Begegnung TTC Herzberg IV gegen TTC Osterhagen III standen sich einige Urgesteine aus dem Altkreis Osterode gegenüber. Die Gäste hatten an diesem Abend die besseren Karten und setzten sich trotz heftiger Herzberger Gegenwehr mit 2:7 durch, knapper war die Bilanz bei den Sätzen (14:25) und Bällen (334:388). Die Zähler für die Hausherren holten Rüdiger Mügge und Uwe Bischoff.

Die fünfte Mannschaft konnte den ersten Tabellenplatz behaupten. Trotz kurzfristiger Umbesetzung gelang auch in der Aufstellung Ralf Kellner, Michael Brakel, Joachim Matuschewski und Pascal Marhold ein nie gefährdeter 7:1-Sieg beim MTV Lauterberg II. In der gleichen Staffel zog die sechste Mannschaft gegen den TSV Steina mit 3:7 den Kürzeren. Dennoch erfreulich, dass sich Daniel Sattler (1) und Giuliano Chlistalla (2) gegen die mit allen Wassern gewaschenen Routiniers durchsetzen konnten.

Jugend siegt mit 6:4

Auch in der Jugendmannschaft ist Frauenpower angesagt: Sophia Helbing (2) gewann mit ihren Jungs Moritz Telge (2), Mika Meysing (1) und Maximilian Harenberg mit 6:4 beim TSV Hammenstedt, ein Doppel rundete die Punktausbeute ab.

Jeweils ein 5:5 wurden bei den Spielen Herzberg II gegen TTC Göttingen und Herzberg III gegen MTV Lauterberg notiert. Die zweite Jugend legte mit zwei gewonnenen Doppeln die Basis, während die dritte Jugend, aufgestellt mit fünf Spielern, gegen den nur zu dritt angereisten MTV viel Mühe hatte.