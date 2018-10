Damen des TTC GW Hattorf bleiben in Erfolgsspur

Hattorf Etliche Spiele standen für die Mannschaften des TTC GW Hattorf auf dem Programm.

Nach dem ersten Saisonsieg in der Bezirksliga hatten die Hattorfer Damen nun den TTC Herzberg II zu Gast, der zunächst den besseren Start hinlegte (1:2). Beate Firneisen besorgte den 2:2-Ausgleich, ehe das Spiel nach dem Fünfsatz-Sieg von Desireé Fürst zur erstmaligen Hattorfer Führung zu kippen begann: Anna Böttcher und Martina Kretschmer erhöhten auf 5:2, Firneisen drehte in starker Manier einen 0:2-Satzrückstand noch zum Sieg. So war der Weg frei für Fürsts wie auch Böttchers zweiten Einzelsieg, die damit den Deckel zum 8:2 auf die Partie machten.

Knappes Pokalaus der Herren

Spannender ging es zu beim Regionspokalspiel der ersten Herren gegen den TSV Landolfshausen zu. Andreas Emter eröffnete mit dem 1:0, Karsten Kühne musste sich im fünften Satz geschlagen geben. Thomas Ruhnke siegte zum 2:1, mit seinem Doppel-Partner Emter wiederum musste er sich zum 2:2 geschlagen geben. Danach punkteten die Gäste zur Führung, Ruhnke wendete das Hattorfer Aus spektakulär ab und drehte einen 0:2-Satzrückstand. Das entscheidende siebte Spiel ging jedoch mit 9:11 im fünften Satz verloren, Hattorf unterlag denkbar knapp mit 3:4.

Einen schönen Erfolg hat die erste Jugend in der 2. Kreisklasse feiern können: Gegen den TTC Pelaka lagen die Hattorfer durch beide Eingangsdoppel sowie Sören Maischims im Einzel mit 3:0 vorn. Phil Didszun, Maischims durch ein 12:10 im Entscheidungssatz und Nikolas König siegten zum 6:2. Nach einem weiteren Anschlusspunkt zum 6:3 war es Justin Didszun vorbehalten, den ersten Saisonsieg für den TTC perfekt zu machen.

Dritte Herren unterliegen

Die dritten Herren hatten in der Kreisliga den TSV Hammenstedt II zu Gast. Von den ersten fünf Spielen gingen gleich drei über die volle Satzdistanz – und allesamt an Hammenstedt, was den Optimismus beim Heimteam merklich dämpfte. Klaus Sukhardts Sieg zum 1:5 war angesichts auch der folgenden beiden Niederlagen beim 1:7-Endstand letztlich Ergebniskorrektur.

Die vierten Herren hatten in der 1. Kreisklasse einen schweren Stand gegen den TTK Gittelde-Teichhütte II. Einer Fünfsatz-Niederlage folgten zwar postwendend das 1:1 durch Kevin Adner/Jens Sauerbrey sowie das 2:1 durch Adner im Einzel. Nach dem 2:2 jedoch unterlagen sowohl Klaus Sukhardt als auch Ralf Kasparek äußerst knapp im fünften Satz, dieser Doppelschlag gab der Partie die entscheidende Wendung. Der TTC hielt noch einmal dagegen, aber sowohl nach Adners wie auch nach Sukhardts Sieg zum 3:4 und 4:5 fand der TTK immer die richtige Antwort und entführte mit 4:7 beide Punkte aus dem Hattorfer DGH.