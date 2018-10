Hördener Tischtennis-Nachwuchs kämpft um Punkte

Noch immer nicht richtig rund läuft es bei den Tischtennis-Mannschaften des SV Rot-Weiß Hörden. Nur die dritten Herren konnten einen Erfolg verbuchen.

Gegen den TTK Gittelde/Teichhütte IV hielt die zweite Hördener Mannschaft bis zum 4:4 durch Siege von Felix Klawonn und Heino Heidelberg-Kröning im Doppel und Einzel gut mit, aber nachdem die letzten beiden Einzel abgegeben wurden, verloren Klawonn/Heidelberg-Kröning im Schlussdoppel unglücklich mit 9:11 im fünften Satz.

Drittes Team siegt mit 7:1

Ihren ersten Erfolg dagegen feierte die dritte Mannschaft gegen MTV Bad Lauterberg II. Gleich in den Eingangsdoppeln wurde der Grundstein für den Sieg gelegt. Bierwirth/Klawonn legten vor und die beiden Ersatzleute der Vierten, Franziska Keil und Karl-Heinz Plümer, rangen nach Satzrückstand noch das Spitzendoppel der Lauterberger mit 13:11 und 11:9 nieder. Rolf Bierwirth (2), Jan Klawonn, sowie Keil und Plümer im Einzel gewannen letztendlich klar mit 7:1.

Bei Torpedo Göttingen III agierte die erste Jugend der Rot-Weißen zunächst sehr nervös und kam nicht so recht in ihr gewohntes Spiel. So lag man schnell mit 0:3 zurück, ehe Maximilian Peter und Elmar Webel den Anschluss erzielten. Hoffnung keimte auf, als Lukas Schreiber und erneut Peter zum Ausgleich punkteten, aber die letzten beiden Spiele gingen an Torpedo und so verlor man knapp mit 4:6.

Teilerfolg für die zweite Jugend

Einen beachtlichen Teilerfolg gelang der zweiten Jugend gegen den TV Friesen Walkenried. Zwar konnte das starke obere Paarkreuz der Friesen nicht bezwungen werden, dafür aber gewannen Klaas Lips und Mathis Schirmer ihre Einzel im unteren Paarkreuz. Das zu Beginn gewonnene Doppel durch Ilian Chmarna/Klaas Lips war der Grundstein für das 5:5-Unentschieden.

Mit 2:8 verlor die dritte Jugend der Hördener dagegen gegen den TTC Pelaka. Nachdem Lorena Peters/Leon Placht im Doppel noch für RW ausgleichen konnten, gingen die weiteren Einzel an die Seestädter. Am Ende gab es aber doch noch etwas Positives zu verzeichnen. Philipp Deppe gewann sein erstes Spiel in der noch jungen Karriere.