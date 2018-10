Reserve des 1. VC Pöhlde spielt beim TSV Nesselröden

Am Samstag starten die zweiten Volleyball-Herren des 1. VC Pöhlde zu ihrem nächsten Auswärtsspiel in der Bezirksliga. Sie sind ab 15 Uhr zu Gast beim TSV Nesselröden. Die VCP-Reserve kann in kompletter Besetzung antreten. Da die Pöhlder erst das zweite Spiel bestreiten, können sie sich die...