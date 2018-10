Turnnachwuchs des MTV Osterode zeigt gute Leistungen

Ein elitärer Kreis an Nachwuchsturnerinnen kämpfte kürzlich um die Bezirkstitel und die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften, darunter auch Teilnehmerinnen des MTV Osterode.

Bereits bei der AK 7 konnten nur wenige Mädchen die Anforderungen des Olympischen Nachwuchsprogrammes sicher absolvieren. Zwei davon waren die Osteroder Turnerinnen Laura Stübinger und Madeline Timm. Dabei hatte Stübinger ihre Nerven besser im Griff und präsentierte ihr Repertoire sicher, gewürzt mit einer natürlichen Anmut. Im Endergebnis freute sie sich über einen hervorragenden vierten Platz, damit hat sie auch die Teilnahme an den Landesmeisterschaften in der Tasche.

Eine Element vergessen

Timm spielte ihre Stärken am Sprung und Barren voll aus und gehörte hier zu den Besten des Bezirks. Am Boden war sie leider zu nervös und vergaß am Ende ihrer Übung ein Element. Das kostete sie ganze zwei Punkte, sie belegte in der Gesamtwertung Platz sechs.

Auch bei den Sechsjährigen hatte der MTV eine Turnerin am Start. Für Emma Henkel hieß es, erst einmal Wettkampfluft zu schnuppern. Das altersgerechte Programm mit Rolle vorwärts, Kerze und Rad am Boden verlangte anschließend auch nach einer gehörigen Portion Mut am Hochreck. Beim Durchbücken, Aufzug und kleinem Rückschwung, immerhin 1,50 m über dem Boden, zeigte sich Henkel kraftvoll und couragiert. Schwieriger war die Übung auf dem Balken, hier fiel es ihr noch sehr schwer, das Gleichgewicht zu halten. Als Vierte verpasste Henkel den Treppchenplatz um 1,5 Punkte.

Für die Osteroder Mädchen war es insgesamt ein erfolgreicher Einstieg in die höchste Wettkampfklasse ihrer Altersstufe.