Teams in der 1. Kreisklasse Nord kämpfen um Punkte

Während sich der TSV Nesselröden in der 1. Kreisklasse Nord an der Tabellenspitze bereits etwas absetzen konnte, geht es im Abstiegskampf sehr spannend zu. Für einige Teams verlief der Saisonstart wenig zufriedenstellend, sie wollen jetzt zum Zwischenspurt ansetzen. Die Partien werden am Sonntag um...