Italienischer Großmeister vermittelt in Lerbach Kampfsportwissen

Einen unterhaltsamen und spannenden Kampfsportlehrgang absolvierten Osterode Kampfsportler der Hapkido Gruppe um Marco Schrader sowie aus der Karate- und Judoabteilung des MTV Osterode am vergangenen Wochenende in der ehemaligen Lerbacher Schule am Schwarzenberg. Diesmal hatte Schrader hohen Besuch...