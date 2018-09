Der Leichtathletik-Nachwuchs misst sich im Jahnstadion

Osterode Die NLV-Kreise Osterode und Göttingen richten in Osterode zum Abschluss der Saison gemeinsam die Kreismeisterschaft im Mehrkampf aus.

Zum Abschluss des diesjährigen Leichtathletik-Wettkampfprogramms im Osteroder Jahnstadion hat der Nachwuchs der NLV-Kreise Osterode und Göttingen seine Kreismeisterschaften im Mehrkampf ausgetragen. Mit 80 Jugendlichen und Kindern aus 18 Vereinen waren die Teilnehmerfelder zum Teil recht überschaubar, dennoch waren die Organisatoren des ausrichtenden NLV-Kreises Osterode zufrieden. Auch das Wetter spielte mit, beste Bedingungen für die Leichtathleten bei mäßigem, beständig drehendem Wind. Die Titel wurden natürlich wieder getrennt in den jeweiligen NLV-Kreisen vergeben.

Aus dem Kreis Osterode waren 58 Sportler aus acht Vereinen dabei – und sie machten es zuweilen richtig spannend. Im Dreikampf der M11 setzte sich Konstantin Apel (LAV Bad Lauterberg) mit 1.031 Punkten durch, aber auch Fjare Lorin Zirbus (MTV Osterode) knackte die 1.000-Punkte-Marke (1.006). Noch knapper siegte im Dreikampf der M10 Manuel Köhler (MTV Osterode), der mit 926 Punkten genau 19 Zähler mehr erreichte als Jaron Kriebel (TSC Eisdorf).

Tagesbestmarke durch Milian Zirbus

Die meisten Punkte des Tages aber holte Milian Zirbus (LG Osterode/M13) im Vierkampf (1.682) – kein Wunder, begeisterte er doch auch mit seinen Einzelleistungen: Die 75 Meter sprintete er in rasanten 10,22 Sekunden, beim Weitsprung gelang ihm ein Satz von 4,41 Meter und für seinen Sprung über die 1,44 Meter bekam er von den Kollegen verdienten Szenenapplaus.

Angelina Damm (SC Harztor) beim Weitsprung. Foto: Boris Janssen / NLV-Kreis

Den engsten Wettkampf lieferten sich Franca Patzer und Josephine Winkel (beide MTV Osterode) im Dreikampf der W11 – am Ende trennten die beiden gerade einmal neun Punkte. Dank glatten acht Sekunden über 50 Meter und weiten 4,19 Meter im Weitsprung sicherte sich Patzer letztlich mit 1.168 Punkten den Titel. Winkel stellte sich allerdings auch noch dem Hochsprung und mit tollen 1,28 Meter hatte sie am Ende einen satten Vorsprung in der Vierkampf-Konkurrenz.

Enger Dreikampf um den Titel

Einen beachtlichen Dreierpack im Dreikampf zeigte das Trio des TSV Schwiegershausen in der W8: Nur 33 Punkte liegen zwischen Kreismeisterin Selma Schmidt und der Drittplatzierten Ida Mönnich, den zweiten Platz dazwischen belegte Soraya Waldmann.

Einen deutlichen Vorsprung holte im Dreikampf der W12 Greta Schmidt (LG Osterode) heraus. Mit 11,18 Sekunden über 75 Meter, 4,09 Meter im Weitsprung und 31,00 Meter im Ballwurf hatte sie schon in jeder Einzeldisziplin die Nase klar vorn. Für den Vierkampf legte sie noch 1,24 Meter im Hochsprung nach und kam so mit 1.597 Punkten fast auf einen 400-Punkte-Schnitt.

Beim Dreikampf der W10 schließlich zeigte Sophie Katron (MTV Osterode) mit 8,07 Sekunden im 50-Meter-Sprint und 4,07 Meter im Weitsprung tolle Leistungen, die am Ende mit dem Titel belohnt wurden (1.110 Punkte).

Die beiden jüngsten Teilnehmerinnen kamen aus Bad Lauterberg. Janna Hildebrand (LAV Bad Lauterberg) beendete ihren ersten Wettkampf überhaupt als Kreismeisterin im Dreikampf der W6 (366 Punkte). Auf dem zweiten Platz folgte Hanna Roloff (SC Harztor) mit 327 Punkten.

Die Erstplatzierten

M14 Dreikampf: Torge Wedekind (LAV Bad Lauterberg), 1.048 Punkte (14,10 Sek., 3,68 m, o.g.V., 6,29 m)

M13 Dreikampf: Milian Zirbus (LG Osterode), 1.234 Punkte (10,22 Sek., 4,41 m, 34,00 m)

M13 Vierkampf: Milian Zirbus (LG Osterode), 1.682 Punkte (10,22 Sek., 4,41 m, 1,44 m, 34,00 m)

M12 Dreikampf: Lion Thormeier (LG Osterode), 1.020 Punkte (12,20 Sek., 4,09 m, 34,00 m)

M12 Vierkampf: Lion Thormeier (LG Osterode), 1.382 Punkte (12,20 Sek., 4,09 m, 1,28 m, 34,00 m)

M11 Dreikampf: Konstantin Apel (LAV Bad Lauterberg), 1.031 Punkte (8,03 Sek., 4,10 m, 34,50 m)

M10 Dreikampf: Manuel Köhler (MTV Osterode), 926 Punkte (8,24 Sek., 3,88 m, 27,50 m)

M10 Vierkampf: Jaron Kriebel (TSC Eisdorf), 1.178 Punkte (8,50 Sek., 3,54 m, 1,12 m, 33,50 m)

M9 Dreikampf: Len Thormeier (MTV Osterode), 772 Punkte (8,91 Sek., 3,03 m, 29,50 m)

M8 Dreikampf: Jannik Just (MTV Osterode), 764 Punkte (8,70 Sek., 3,35 m, 22,00 m)

M7 Dreikampf: Noah Peinemann (MTV Förste), 308 Punkte (10,58 Sek., 2,34 m, 6,00 m)

W14 Vierkampf: Angelina Damm (SC Harztor), 939 Punkte (16,99 Sek., 3,37 m, o.g.V., 6,07 m)

W12 Dreikampf: Greta Schmidt (LG Osterode), 1.255 Punkte (11,18 Sek., 4,09 m, 31,00 m)

W12 Vierkampf: Greta Schmidt (LG Osterode), 1.597 Punkte (11,18 Sek, 4,09 m, 1,24 m, 31,00 m)

W11 Dreikampf: Franca Patzer (MTV Osterode), 1.168 Punkte (8,00 Sek, 4,18 m, 23,00 m)

W11 Vierkampf: Josephine Winkel (MTV Osterode), 1.527 Punkte (8,25 Sek., 3,92 m, 1,28 m, 27,50 m)

W10 Dreikampf: Sophie Katron (MTV Osterode), 1.110 Punkte (8,07 Sek., 4,07 m, 20,00 m)

W10 Vierkampf: Emmi Wittenberg (MTV Osterode), 1.215 Punkte (8,66 Sek., 3,34 m, 1,20 m, 16,00 m)

W9 Dreikampf: Luzie Patzer (MTV Osterode), 880 Punkte (8,82 Sek., 3,37 m, 15,50 m)

W8 Dreikampf: Selma Schmidt (TSV Schwiegershausen), 775 Punkte (9,85 Sek., 2,59 m, 22,50 m)

W7 Dreikampf: Julia Schettler (TV Germania Hattorf), 533 (10,90 Sek., 2,30 m, 13,50 m)

W6 Dreikampf: Janna Hildebrand (LAV Bad Lauterberg), 366 Punkte (10,62 Sek., 2,17 m, 5,00 m)

Mannschaft Weibliche Kinder U12 Dreikampf: MTV Osterode, 5.291 Punkte

Der Dreikampf besteht bis zur U14 aus 75-Meter-Lauf, Weitsprung und Ballwurf und bis zur U12 aus 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Schlagballwurf.

Der Vierkampf besteht bis zur U16 aus 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen, bis zur U14 aus 75-Meter-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und Ballwurf.