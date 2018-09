Jugendteams des SV Rotenberg sind auf Torejagd

Der Jugendspieltag brachte für den SV Rotenberg leider nur einen mäßigen Erfolg. Dies lag nicht an den Leistungen der Kinder oder der sehr guten Organisation des SV Pöhlde, sondern an dem kurzfristigen Nichtantritt der Gegner der C-, B- und A-Jugend. Ein voller Erfolg dagegen war der Besuch des...