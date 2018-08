E-Jugend des SSV Neuhof siegt im Derby mit 8:0

Zwei Tage Fußball satt gab es am vergangenen Samstag und Sonntag im Rahmen des Sportwochenendes auf dem Sportplatz in Neuhof zu sehen. Den Anfang am Kranichteich machten am Samstagmorgen die F-Junioren. Die jungen Fußballer mussten Wind und Regenschauern trotzen, ließen sich davon aber nicht den...