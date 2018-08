Tuspo Petershütte gewinnt Stadtderby gegen FC Dostluk Spor

Osterode. Tuspo Petershütte hat das Stadtderby in der Fußball-Bezirksliga für sich entschieden. In einem temporeichen und höchst unterhaltsamen Spiel setzten sich die Gastgeber vor heimischer Kulisse am Freitagabend mit 4:2 (2:1) gegen den FC Dostluk Spor Osterode durch und feierten den zweiten...