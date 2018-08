FSG Eisdorf/Hattorf will auswärts Punkte holen

Nach der Auftaktniederlage gegen STV Holzland wollen die Fußballerinnen der FSG Eisdorf/Hattorf am zweiten Spieltag der Landesliga die ersten Punkte einfahren. Das Team des Trainerduos Simon Lange/Jens Böttcher ist am Samstag bei MF Göttingen gefordert. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in...