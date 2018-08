Tennisdamen des TC Pöhlde holen Bezirksklassen-Titel

Nach fünf teils sehr spannenden Partien haben sich die Tennis-Damen des TC Pöhlde den Staffelsieg in der Bezirksklasse und den damit verbunden Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Dem Team um Kapitänin Sophie Hoffmann genügte am letzten Spieltag in Wolfenbüttel ein 3:3-Unentschieden zum...