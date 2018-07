Team Hönig erlebt in Polen Wüstenverhältnisse

Trocken und äußerst staubig, so präsentierte sich in diesem Jahr die Rallye Breslau Poland. Das konnte das Herzberg Team Hönig Racing aber nicht stoppen. Mit dem dritten Platz in ihrer Kategorie Truck Big Extreme im Gepäck kehrten sie zurück in die Welfenstadt. „Im Gegensatz zu Jogi in Russland...