TSC Dorste startet in die Saisonvorbereitung

Dorste Der Kreisliga-Aufsteiger TSC Dorste beginnt am Freitag um 18.30 Uhr mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Auch erste Testspiele wurden bereits vereinbart. Am 14. Juli trifft man auf den 1. FC Freiheit aus der 2. Kreisklasse, am 23. Juli auf den SV Höckelheim aus der Kreisliga...