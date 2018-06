Teams treten zum letzten Spiel nicht an

Osterode . Ein bitteres Ende nahm die erste Saison der eingleisigen Kreisliga Göttingen. Nach einer langen und kräftezehrenden Saison im Amateurfußball laufen viele Teams auf dem Zahnfleisch. Gleich drei Teams (s.u., zudem Hahle in Dransfeld) traten am gestrigen Sonntag nicht an. ...