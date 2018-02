Pöhlder feiern drei Siege in nur 24 Stunden

Tischtennis Pöhlde. Nach einem wahren Tischtennis-Marathon sicherten sich die ersten Herren des TV Pöhlde am vergangenen Wochenende neben dem zweiten Platz der 2. Kreisklasse auch den Einzug in das Pokalviertelfinale. Drei Spiele innerhalb von 24 Stunden standen an, dreimal gingen die Pöhlder als Sieger von den Tischen.

Den Auftakt machten die Rotenberger am Freitagabend beim TV Friesen Walkenried. Hier konnte das Team um Oliver Walter, Lars Vollbrecht, Robert Koch und Moritz Oppermann nach langen Kampf mit 7:4 gewinnen. Je zwei Einzel von Walter und Vollbrecht, dazu Siege von Koch und Oppermann legten den Grundstein, zudem punktete das Doppel Vollbrecht/Koch zweimal.

Sieg im Pokal

Zur zweiten Begegnung empfingen die Pöhlder am Samstag den TTC Osterhagen III im Pokal. Die Pöhlder starteten perfekt, Vollbrecht, Koch und Walter erspielten ein 3:0. Doch sowohl Vollbrecht/Koch als auch Walter im darauffolgenden Einzel verloren knapp und ließen die Gäste herankommen. Im vorletzten Einzel bewies Vollbrecht wieder einmal Nervenstärke und holte in fünf Sätzen den Punkt zum 4:2.

Direkt im Anschluss war der TSV Eintracht Wulften II zu Gast. Die Wulftener waren eines von zwei Teams, gegen die der TVP in der Hinrunde verloren hatte. Die Spiele entwickelten sich erwartungsgemäß eng, meist aber mit dem besseren Ende für die Hausherren. Koch/Vollbrecht im Doppel sowie in den anschließenden Einzeln Vollbrecht (2), Walter (2), Koch und Oppermann errangen die Punkte beim 7:3-Heimsieg. mo