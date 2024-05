Osterode. Eine bessere Chance als gegen den punktlosen Letzten dürfte die SG in dieser Saison nicht mehr bekommen. Auch die weiteren Frauenteams sind im Einsatz.

Ein volles Programm wartet am Wochenende auf die Fußballerinnen im Altkreis Osterode, fast alle Teams sind im Einsatz. Besonders die beiden Mannschaften auf Bezirksebene hoffen auf Erfolgserlebnisse vor heimischer Kulisse.

Kellerduell in der Landesliga

SG Wulften/Lindau/Hattorf - SpVgg Wacker Braunschweig (Sa., 16 Uhr). Eine bessere Chance auf einen Sieg dürften die Gastgeberinnen in dieser Saison nicht mehr bekommen, zu Gast in Hattorf ist das punktlose Schlusslicht. Die Bilanz der Braunschweigerinnen ist sogar noch verheerender als die der SG, 18 Niederlagen und ein Torverhältnis von 9:108 stehen in der Statistik. Im Hinspiel feierte Wulften/Lindau/Hattorf beim 4:2 einen von bislang zwei Siegen. Gelingt dem Aufsteiger nun eine Wiederholung, würden zudem auch die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben bleiben.

FC Westharz steht unter Zugzwang

FC Westharz - Bovender SV (So., 11 Uhr). Die Fußballerinnen des FCW sind in der Bezirksliga auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, haben nun aber auf heimischem Platz in Gittelde die Chance zum Befreiungsschlag. Die Gäste aus Bovenden stehen zwei Plätze, aber nur einen Punkt vor den Gastgeberinnen. Für ein Erfolgserlebnis muss aber insbesondere die Offensive bei den Westharzerinnen zulegen, nach 15 Spielen hat das Team erst 14 Tore erzielt.

SG-Reserve spielt in der Kreisliga

SG Wulften/Lindau/Hattorf - SVG Göttingen III (So., 13 Uhr). Eine harte Nuss hat die SG-Reserve in der Kreisliga zu knacken, wenn die dritte Vertretung der SVG nach Hattorf reist. Während die Gastgeberinnen als Zwölfter auf dem vorletzten Platz stehen, sind die Unistädterinnen Siebter. Im Hinspiel war es bei der 1:3-Niederlage aber knapp, vielleicht gelingt nun sogar eine kleine Überraschung.

Die Partien der 1. Kreisklasse

VfR Dostluk Osterode - SC HarzTor II (Sa., 16 Uhr). Im Jahnstadion treffen Tabellennachbarn aufeinander, der Fünfte empfängt den Vierten. Allein das spricht für eine spannende Angelegenheit, genau wie das Hinspiel: Da gelang der HarzTor-Reserve eine Minute vor Schluss das Siegtor.

1. SC Göttingen 05 - FC Westharz II (So., 11 Uhr). Der Papierform nach sollte es für die Gäste eine klare Sache sein, sie haben als Dritter 16 Punkte auf dem Konto, die 05erinnen erst vier Punkte. Allerdings hatten die Westharzerinnen zuletzt mit einigen Personalsorgen zu kämpfen.

VfL Olympia Duderstadt - SV Förste (So., 11 Uhr). Auf dem Westerborn steigt das Topspiel, Spitzenreiter Förste ist zu Gast beim direkten Verfolger. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Gäste, mit einem Auswärtssieg wäre ihnen der Titel quasi nicht mehr zu nehmen. Im Hinspiel trennten sich die Teams mit einem 2:2-Remis, der bislang einzige Punktverlust der Försterinnen.

