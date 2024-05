Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord werden am Wochenende vier Partien ausgetragen, unter anderem das Nachbarschaftsduell auf dem Pöhlder Sportplatz.

Wenige Wochen vor dem Saisonende warten in der 1. Kreisklasse Nord wieder einige spannende Fußballspiele auf die Zuschauer aus dem Altkreis. Bereits am Samstagnachmittag kann man sich auf eine mitreißende Partie freuen, denn die Reserve des SV Rotenberg empfängt Rot-Weiß Hörden um 16 Uhr in Pöhlde. Die restlichen Begegnungen finden wie gewohnt am Sonntag um 15 Uhr statt.

SV Rotenberg II empfängt Rot-Weiß Hörden beim Topspiel in Pöhlde

SV Rotenberg II - SV Rot-Weiß Hörden (Sa., 16 Uhr). Die Saison neigt sich dem Ende zu, doch diese Partie hat es noch einmal in sich: Die zweite Garde des SVR empfängt den letztjährigen Staffelmeister und Zweitplatzierten aus Hörden. Doch verstecken werden sich die Schwarz-Blauen nicht, denn der SVR II liegt, trotz einer Partie weniger als die Gäste, nur einen Punkt hinter ihnen und können bei einem Erfolg an den Siebertalern vorbeiziehen. Gespielt wird in Pöhlde.

TuSpos zweite Mannschaft gastiert beim Tabellennachbar TSC Dorste

TSC Dorste - TuSpo Petershütte II. Auch im Duell zwischen dem TSC und der TuSpo-Reserve treffen wieder zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Die Gastgeber stehen vor dem Wochenende nach 16 Spielen und 26 Zählern auf Rang sechs der Tabelle und somit nur einen Punkt hinter ihrem Gegner. Petershütte hat jedoch auch eine Partie mehr absolviert und muss bei einer möglichen Niederlage den Platz an den TSC Dorste abgeben.

Die SG Bad Grund/Badenhausen empfängt den 1. FC Freiheit

SG Bad Grund/Badenhausen - 1. FC Freiheit. Der Tabellenletzte gastiert in Badenhausen und hofft auf den langersehnten ersten Dreier, auch wenn das für den Klassenerhalt zu spät kommt. Beim Aufsteiger läuft es hingegen besser: Die SG steht im Mittelfeld der Tabelle auf Platz sieben und ist damit klarer Favorit der Begegnung.

SV Lerbach bekommt besuch aus dem Eichsfeld

SV Lerbach - VfL Olympia Duderstadt. Der Tabellenvorletzte trifft dabei an diesem Wochenende auf den VfL Olympia Duderstadt und will auf heimischem Rasen beweisen, was er kann. Doch die Duderstädter sind aktuell in guter Form. Aus den vergangenen fünf Partien gewannen sie vier und stehen damit nicht ohne Grund auf dem dritten Rang.

