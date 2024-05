Förste. Auch bei der 25. Auflage der RTF steckt beim MTV Förste von der Routenplanung über die Logistik bis hin zur finalen Veranstaltung jede Menge Herzblut.

Wenn es um sportliche Herausforderungen geht, ist die Sösetal-Radtourenfahrt eine der beliebtesten Radsportadressen in Niedersachsen. Die zum 25. Mal vom MTV Förste ausgetragene Veranstaltung zeichnet sich durch ihre anspruchsvolle Streckenführung durch den Vorharz und den Oberharz aus. Mehr als 160 Starter aus ganz Norddeutschland nahmen mit ihrer Teilnahme die sportliche Herausforderung an.

Die über den BDR (Bund Deutscher Radfahrer) ausgerichteten Veranstaltungen richten sich an alle Leistungsklassen. Deshalb kann je nach Fitnesslevel zwischen vier Schwierigkeitsgraden gewählt werden. Die Einstiegsdistanz liegt bei 40 Kilometer und steigert sich dann von 70 auf 115 und final auf 150 Kilometer. Bemerkenswert ist der Trend zu den Langdistanzen. In Förste entschied sich allein ein Drittel aller Starterinnen und Starter für die mit 150 Kilometer längste Route, bei der zudem knapp 2.700 Höhenmeter zu bewältigen waren. Auch eine größere Gruppe aus Holland, welche mit Bravour die strapaziöse Herausforderung meisterte, trat in die Pedale.

Eine Gruppe niederländischer Radsportlerinnen, rund 20 Kilometer vor dem Ziel. © Verein | Joachim Schwerthelm

Einmal mehr gab es im Anschluss viel positives Feedback für die vom Spartenleiter Michael Wendt mit viel Engagement durchgeführte Sösetal-RTF. Dabei gilt es selbst kurzfristig immer noch, sich auf Veränderungen einzustellen. So schützt zum Beispiel selbst die beste Streckenplanung nicht vor unliebsamen Überraschungen. Etwa, wenn es amtlicherseits über die zu genehmigenden Routenplänen heißt: „Zum Zeitpunkt der Veranstaltung ist der Streckenabschnitt von Straßenbauarbeiten betroffen.“

MTV Förste muss auf Terminänderung reagieren

Auch die beste Urlaubsplanung wird zur Makulatur, wenn der BDR nicht den Wunschtermin des veranstaltenden Vereins akzeptiert und verbindlich einen Ersatztermin vorgibt. In so einem Fall hilft nur ein starker Rückhalt im Verein. So fanden sich für die urlaubsbedingt fehlenden Helfer umgehend weitere engagierte Vereinsmitglieder, die das Helferteam des MTV Förste wieder vervollständigten.

Rund 160 Sportler gehen bei der 25. Sösetal-Radtourenfahrt des MTV Förste an den Start, hier ein Teil des Starterfelds in Förste. © Verein | Joachim Schwerthelm

Nur mit dieser ehrenamtlichen Unterstützung lässt sich eine aufwändige Veranstaltung wie die Sösetal-RTF sicher stemmen. Allein um die 300 Kilometer Streckenführung müssen aus- und wieder abgeschildert werden. Hinzu kommen unter anderem vier aufzubauende und zu besetzende Kontrollpunkte inklusive Verpflegung, eine ganztägige Anmeldestelle sowie die Beköstigung vor dem Start und nach der Zielankunft.

All das aber meisterten die Förster mit Bravour. Und so konnte man bei den Sportlern oft vernehmen, dass sie bei den allseits freundlichen Gastgebern des MTV Förste gern auch in den nächsten Jahren wieder an den Start gehen werden.

