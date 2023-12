Osterode. In Kaolack in Senegal entsteht ein innovativer Bildungskomplex - verantwortlich ist die Elhadj Diouf Foundation mit Sitz in Osterode.

Es ist mehr als nur ein kleines Wunder, das sich aktuell und in den vergangenen Monaten in Kaolack abgespielt hat. Auf einem zuvor brach liegenden Gelände in einem schnell wachsenden Viertel der in Senegal liegenden Großstadt entsteht der Bildungskomplex Elhadj Mamadou Diouf. Federführend ist die in Osterode beheimatete Elhadj Diouf Foundation, die zusammen mit der senegalesischen Partnerstiftung AKS dieses Herzensprojekt umsetzt.