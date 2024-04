Braunschweig. In der Fußball-Bundesliga der A-Junioren treffen Marheinke und Yotasong für das Team von Trainer Stephan. Siegtor fällt in Minute 90.

Eintracht Braunschweigs A-Jugend hatte mit Hannover 96 noch eine Rechnung offen. Schmähungen und Beleidigungen hatten die blau-gelben Bundesliga-Fußballer bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel ertragen müssen. Gestern hat sich die Eintracht dann sportlich revanchiert. Gegen den Rivalen gab es einen 2:1-Erfolg. „Das Hinspiel war noch einmal eine kleine Motivationsspritze“, erklärte Trainer Jonas Stephan. Spätestens beim Last-Minute-Siegtor brachen beim Team alle Dämme.

Eintracht Braunschweig im Derby gegen Hannover 96 anfänglich verhalten

118 zuvor angemeldete Zuschauer und der eine oder andere Zaungast sahen einen verhaltenden Start in die Partie. Beiden Teams war die Relevanz des Spiels anzumerken. Nach torloser erste Hälfte, in der der Gast am Ende mehr vom Spiel hatte, besorgte Liam Marheineke nach starker Vorarbeit über die Führung (50.).

Danach hätten die Löwen sogar direkt nachlegen können, verpassten jedoch eine Vorentscheidung. So glich Hannover spät durch einen Eckball auf den kurzen Pfosten aus (85.). Eintrachts U19 blieb aber mutig und wurde spät belohnt. Enio Karepi spielte den Ball hinter die Kette, Konly Yotasong behielt vor dem Keeper die Nerven und wurde so zum Derbyhelden (90.).

Eintracht Braunschweigs Jonas Stephan wechselt den Siegtorschützen Konly Yotasong ein

Damit hat Trainer Jonas Stephan mal wieder den Sieg eingewechselt. Yotasong kam Mitte der zweiten Hälfte für Marheineke in die Partie. „Wir haben als Eintracht Braunschweig dieses Jahr keinen Derbysieg geholt, weder Profis noch im Jugend- oder Frauenbereich. Wir wollten es daher unbedingt“, sagte Stephan. Aus den letzten fünf Spielen wollte der Coach neun Punkte holen, hatte er vor dem Derby gesagt. Nach dem Erfolg gegen 96 ist sein Team auf einem guten Weg, das zu schaffen.

Eintracht: Strauch - Schlothauer, Soetebeer (32. Ziegele), Root, Backfisch - El-Haj, Hüneburg, Borsum, Grobauer (78. Hoßbach) - Marheineke (66.Yotasong), Karepi.

Tore: 1:0 Marheineke (50.), 1:1 (85.), 2:1 Yotasong (90.).

