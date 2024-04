Braunschweig. Andreas Voglsammer wollten im Sommer beide Rivalen holen. Jetzt verpasst er ausgerechnet das Derby zwischen Braunschweig und Hannover.

Der Stürmer Andreas Voglsammer hatte vor dieser Saison gleich zwei konkrete Angebote: von den beiden niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Der 32-Jährige entschied sich für Hannover – und wird nun am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgerechnet das Derby der beiden großen Rivalen im Eintracht-Stadion verpassen.

Der Grund: Voglsammer zog sich am vergangenen Sonntag beim 1:1 (0:1) gegen Schalke 04 eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Einen Sprint Richtung Schalker Tor musste er ohne Verschulden eines Gegenspielers abbrechen. Der Angreifer fasste sich an den Oberschenkel, blieb auf dem Rasen liegen – und musste schon vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden.

Hannovers Andreas Voglsammer war zuletzt gut in Form

„Für Vogi ist zumindest das nächste Spiel nicht möglich“, legte sich Hannovers Trainer Stefan Leitl am Sonntagnachmittag bereits ohne konkrete Diagnose fest. Besonders bitter aus 96-Sicht: Voglsammer kam zuletzt immer besser in Form und traf in drei der vergangenen fünf Spiele. Beim 2:1 gegen Fürth im Februar half der Angreifer sogar erfolgreich als rechter Verteidiger aus.

Voglsammer spielte im deutschen Profifußball bereits für den 1. FC Heidenheim, Arminia Bielefeld und den 1. FC Union Berlin. Vom englischen Zweitligisten FC Millwall kam er nach Hannover, obwohl die Braunschweiger in den Verhandlungen mit dem früheren deutschen Junioren-Nationalspieler schon lange Zeit viel weiter gewesen sein sollen.

Auch interessant

Kommentar: In der 2. Bundesliga kann man mit gar nichts planen Von Lars Rücker

dpa