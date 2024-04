Düsseldorf. Eintracht Braunschweig verliert 0:2 bei Fortuna Düsseldorf. Nach mutigem Beginn zeigt Schernings Team nach der Pause zu wenig.

So bewertetet unsere Redaktion den Auftritt Eintracht Braunschweigs beim 0:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf.

Ron-Thorben Hoffmann: Dem Torwart blieb gegen die Düsseldorfer Angriffswellen oft nur die Faustabwehr. An den Gegentoren traf ihn keine Schuld. Note: 3

Robert Ivanov: Im Aufbau machte der Finne einen soliden Job, doch gegen den Ball merkte man ihm an, dass ihm der mit allen Wassern gewaschene Nebenmann Ermin Bicakcic fehlte. Note: 4

Saulo Decarli: Der Schweizer übernahm Bicakcics Platz in der Dreierkette, wirkte aber erneut wackelig. Sein Stellungsspiel passte nicht. Note: 4,5

Hasan Kurucay: Der Doppelpacker aus der Vorwoche verteidigte mutig nach vorn und gab sich auch nach dem Rückstand nicht auf. Note: 3

Eintrachts Rittmüller leistet Schwerstarbeit gegen Düsseldorfs Tzolis

Marvin Rittmüller: Er bekämpfte Fortuna-Ass Tzolis mit allem, was er zu bieten hatte. Mit dem Ball ging leider nicht alles glatt. Aber: So einen Arbeiter braucht es im Derby. Note: 3

Robin Krauße: Unauffälliger Auftritt des Vizekapitäns, der gegen Elversberg noch geglänzt hatte. Note: 4

Fabio Kaufmann: Der Achter war lange der umtriebigste Braunschweiger. Er zeigte gute Balleroberungen und Pässe, aber zu wenig Zielstrebigkeit. Note: 3,5

Thorir Helgason: Der Isländer gewinnt immer mehr an Zutrauen. In Düsseldorf forderte er die Bälle, aber schlussendlich kam zu wenig dabei herum. Note: 4

Florian Krüger: Rotierte anstelle des zuletzt glücklosen Johan Gomez in die Startelf. Spielte ordentliche Doppelpässe, vergab aber in Minute 35 am zweiten Pfosten die große Chance zur Führung. Sein Handspiel in Durchgang 2 führte zum Elfmeter und entschied quasi frühzeitig die Partie. Note: 4,5

Rayan Philippe: Er hatte Eintrachts beste Chance vor der Pause, doch viel zu selten erhielt er bei seinen Tiefenläufen Unterstützung. Nach der Pause blass. Note: 3,5

Niklas Tauer nach Einwechslung mit guten Zweikämpfen

Hampus Finndell (62. für Helgason): Der eingewechselte Schwede holte sich die Bälle ab, als dem Eintracht-Spiel der Schwung etwas ausging. ohne Note

Johan Gomez (62. für Krüger): Der US-Amerikaner wehrte sich nach Kräften gegen die Niederlage, blieb allerdings ohne das Quäntchen Glück. ohne Note

Niklas Tauer (62. für Kaufmann): Die Mainzer Leihgabe verteidigte hart und leidenschaftlich gegen selbstbewusste Fortunen. ohne Note

Anthony Ujah (74. für Kurucay): Kam für einen Verteidiger ins Spiel, als Braunschweig das Risiko fürs letzte Aufbäumen erhöhte. ohne Note

Youssef Amyn (74. für Krauße). Scherning gewährte dem kleinen Dribbler einen längeren Einsatz. Fast hätte er sich mit einem Tor belohnt, doch der Pfosten war im Weg. ohne Note

